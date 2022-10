45 साल के मीका सिंह का 12 साल की एक्ट्रेस संग ऑनस्क्रीन रोमांस, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

सोशल मीडिया सेंसशन रीवा अरोड़ा (टीन इंफ्लूएंसर-एक्ट्रेस) के स्टार्स संग डांसिंग वीडियो तो खूब देखे होंगे. अपने से उम्र में बड़े स्टार्स संग रीवा के डांस या रोमांस करते हुए रील्स वीडियो वायरल हैं. रीवा का करण कुंद्रा और सिंगर मीका सिंह के साथ रोमांस करते हुए वीडियो सामने आया. बस फिर क्या था, 12 साल की बच्ची संग रोमांस करने पर स्टार्स को ट्रोल किया जा रहा है. रीवा के पेरेंट्स की भी आलोचना हो रही है.

12 साल की एक्टर संग मीका का डांस

रीवा का पुराना एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे मीका सिंह संग डांस कर रही हैं. मीका का 12 साल की रीवा संग रोमांटिकली डांस करना लोगों को अच्छा नहीं लगा. यूजर्स का कहना है अपनी बेटी की उम्र के समान लड़की संग ऐसे डांस करना गलत है. आज मीका की बेटी होती तो रीवा की उम्र की होती. 45 साल के मीका को लोग खरी खोटी सुना रहे हैं. रीवा के पेरेंट्स भी निशाने पर हैं जो रीवा को इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने से रोकते नहीं हैं, उल्टा एक्ट्रेस को बढ़ावा देते हैं.

ट्रोल हो रहे मीका सिंह

शख्स ने लिखा- क्या ये सचमुच 12 साल की है? यकीन नहीं हो रहा ये सब हो रहा है. दूसरे ने लिखा- रीवा के पेरेंट्स के साथ क्या गलत है. वो क्या कर रहे हैं? ट्रोलर ने लिखा- 12 साल की बच्ची...सोसायटी में ये क्या हो रहा है. यूजर्स रीवा के पेरेंट्स को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं. रीवा का करण कुंद्रा संग रील वीडियो भी सामने आया था. अपने से 26 साल बड़े करण कुंद्रा संग यूं रीवा का रोमांस करना लोगों को रास नहीं आया. सबसे शॉकिंग रीवा का वो वीडियो है जब वे 11 साल की थीं. तब उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्हें अब्यूज किया जा रहा था. बेड पर शख्स ने चेन से रीवा को बांधा है.

Yikes 🤮🤮🤮🤮

Karan kundra is 38 years old and other actor also looks like more than 20 years old. Riva arora(the child actor from URI) is just 12 years old. This video is posted on her Instagram. Her parents are also part of this.@KanoongoPriyank @sharmarekha pic.twitter.com/V8EhVRg56T