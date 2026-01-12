scorecardresearch
 
जय से अलग होने के बाद बेस्ट फ्रेंड नदीम संग जुड़ा माही का नाम, एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- गिरी हुई हरकत...

माही विज ने अपने बेस्ट फ्रेंड नदीम के जन्मदिन पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कई सारी बातें लिखीं जिसका दूसरा मतलब निकाला गया. उनका नाम नदीम के साथ जोड़ा गया. अब इस पूरे मामले पर एक्ट्रेस और जय भानुशाली ने चुप्पी तोड़ी है.

माही विज ने तोड़ी चुप्पी (Photo: Instagram @mahhivij)
टीवी एक्ट्रेस माही विज इन दिनों अलग-अलग कारणों के चलते सुर्खियों में बनी हुई हैं. कुछ वक्त पहले उन्होंने एक्टर जय भानुशाली से अपना तलाक कंफर्म किया. फिर, शनिवार को उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड नदीम के साथ पोस्ट शेयर की, जिसमें उनकी बातों का दूसरा मतलब निकाला गया. जिसके बाद काफी हंगामा भी मचा. 

माही पर उठे सवाल, क्यों छिड़ा बवाल?

माही का पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. उन्होंने नदीम को जन्मदिन की बधाई देने के साथ, उनपर ढेर सारा प्यार लुटाया. इसी बात को थोड़े अलग मतलब से देखा गया. उनका नाम नदीम से जोड़ा गया, जिसपर टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे भड़क गईं. माही पर उठे सवालों का जवाब अंकिता ने अपने अंदाज में दिया. उन्होंने साफ किया कि नदीम, माही और जय के लिए पिता समान हैं और उनकी बेटी के लिए पिता की तरह हैं. 

अंकिता ने कहा कि लोगों को कोई हक नहीं कि वो माही और नदीम के रिश्ते पर सवाल उठाए. एक्ट्रेस की इस बात से जय भानुशाली सहमत दिखे. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अंकिता की स्टोरी को री-पोस्ट करके लिखा, 'धन्यवाद अंकिता और मैं आपकी हर एक बात से सहमत हूं.'

अंकिता से सहमत दिखे जय भानुशाली
अंकिता से सहमत दिखे जय भानुशाली

वायरल पोस्ट पर माही ने क्या दिया जवाब?

जय के रिएक्शन के बाद माही ने भी अपने वायरल पोस्ट पर चुप्पी तोड़ी. उन्होंने इंस्टा पर एक लंबे वीडियो में उन लोगों को फटकार लगाई, जिन्होंने उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की. एक्ट्रेस ने कहा कि वो नदीम के लिए पिछले छह सालों से पोस्ट कर रही हैं और उतने सालों से उनकी बेटी भी नदीम को अब्बा बुलाती है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ये फैसला उनका और जय भानुशाली, दोनों का जॉइंट था. माही ने कहा कि उस अब्बा शब्द को काफी घटिया तरीके से पेश किया गया. वो एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. लेकिन उनके खिलाफ हुईं बातें काफी नीच किस्म की थीं. उन्हें उन लोगों पर शर्म आ रही है, जिन्होंने उनकी इमेज को बर्बाद करना चाहा. 

माही ने आगे कहा कि क्या लोग अपने खास दोस्तों, भाई-बहन को आई लव यू नहीं बोलते. एक्ट्रेस ने कहा कि उनके पोस्ट पर आधे कमेंट्स फेक भी हैं. उन्हें शक है कि उनके खिलाफ कोई फेक या नेगेटिव पीआर तो नहीं चला रहा. लेकिन वो उन्हें ऐसा नहीं करने देंगी. माही ने कहा कि उन्हें ये सब देखकर काफी बुरा लगा, वो भी उस इंसान के बारे में जो जय भानुशाली के भी बेस्ट फ्रेंड हैं. एक्ट्रेस ने अंत में कहा कि ऐसे पवित्र रिश्ते के बारे में गलत बोलना गलत है. ये हरकत गिरी हुई है.

माही के वीडियो पर कई लोग रिएक्ट कर रहे हैं. जय भी उनके सपोर्ट में उतरे और साफ किया कि उनके खिलाफ होने वाली ये सभी बातें अब बंद हों. उन्होंने और माही ने अपने जॉइंट स्टेटमेंट में साफ किया था कि उनकी जिंदगी में कोई विलेन नहीं था, ऐसे में ये सब कहना गलत है. 

