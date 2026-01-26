scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'लाफ्टर शेफ 3' की विनर बनी अली गोनी और जन्नत जुबैर की टीम, कुकिंग में दिखाया कमाल

लाफ्टर शेफ्स 3 का ग्रैंड फिनाले रविवार को प्रसारित हुआ. जिसमें टीम कांटा और टीम छुरी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. शेफ हरपाल ने दोनों टीम को मालपुआ बनाने की चुनौती दी थी. जानिए किसने बाजी मारी

Advertisement
X
'लाफ्टर शेफ 3' की विनर टीम (Photo: Instagram/colorstv)
'लाफ्टर शेफ 3' की विनर टीम (Photo: Instagram/colorstv)

टीवी के सबसे फेमस  रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ 3' की विनिंग टीम मिल गई है. रविवार, 25 जनवरी को हुए ग्रैंड फिनाले में हंसी-मजाक और कुकिंग का ऐसा तड़का लगा कि अली गोनी, कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, समर्थ जुरेल, जन्नत जुबैर और अभिषेक कुमार की टीम 'कांटा' ने इस शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ली.

टीम कांटा का सीधा मुकाबला 'टीम छुरी' से था. जिसमें करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, एल्विश यादव, ईशा मालवीय, विवियन डीसेना, ईशा सिंह, गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी जैसे कलाकार शामिल थे.

टीम कांटा ने लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 जीता
फिनाले में शेफ हरपाल सिंह सोखी ने टीमों को एक ट्विस्ट के साथ मालपुआ बनाने का चैलेंज दिया: स्टार शेप में. टीम कांटा ने अपनी क्रिएशन से शेफ को इम्प्रेस किया और विजयी होकर लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 जीत लिया और स्टार शेप वाली ट्रॉफी अपने नाम की, टीम छुरी को हराया.

इसके साथ ही शो की होस्ट भारती सिंह जो अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद मैटरनिटी लीव पर थीं, वह भी एक छोटे ब्रेक के बाद फिनाले के एपिसोड में वापस आईं. भारती ने अपनी कॉमेडी और हाजिरजवाबी से एक बार फिर फिनाले के माहौल को हल्का-फुल्का और खुशनुमा बना दिया.

Advertisement

हालांकि कलर्स टीवी ने अभी टीम कांटा द्वारा जीती गई पुरस्कार राशि की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है. हालांकि विजेता टीम को कई लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिलती है. लेकिन अभी अंतिम राशि की पुष्टि नहीं हुई है.

अली गोनी ने किया पोस्ट
वहीं अली गोनी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' के ग्रैंड फिनाले को लेकर एक पोस्ट किया. शो जीतने के बाद, 'टीम कांटा' का हिस्सा रहे अली गोनी ने टीम पर प्यार बरसाने के लिए अपने फैंस को धन्यवाद दिया. उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, 'हम सबको इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद... मिलते हैं लाफ्टर शेफ्स 3.0 में.'


लाफ्टर शेफ के दो सीजन रहे पॉपुलर
बता दें लाफ्टर शेफ के पहले दो सीजन काफी पॉपुलर रहे हैं. इस शो की थीम को ऑडियंस ने काफी पसंद किया है. इसमें टीवी सेलेब्स कुकिंग करते हैं. जिसमें कॉमेडी का जमकर तड़का लगता है. यह शो इसी वजह से टीआरपी लिस्ट में भी जगह बनाने में कई बार सफल हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement