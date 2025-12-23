तुलसी का तोड़ा घर-शांति निकेतन पर जमाया कब्जा, स्मृति ईरानी को कॉपी करने पर ट्रोल हुईं बरखा बिष्ट

पॉपुलर टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुआ है. तुलसी विरानी के रोल में फिर से स्मृति ईरानी को देखकर फैंस गदगद है. शो टीआरपी चार्ट में टॉप 5 में काबिज रहता है. एक्ट्रेस बरखा बिष्ट ने इसमें नोयना का रोल प्ले किया है. विलेन के रोल में वो छा गई हैं. तुलसी के पति मिहिर विरानी (अमर उपाध्याय) की प्रेमिका के रोल में बरखा नजर आ रही हैं.

क्योंकि... में आया 6 साल का लीप

शो में 6 साल का लीप आने के बाद नोयना ने शांति निकेतन पर कब्जा कर लिया है. वहीं तुलसी ने शांति निकेतन छोड़कर अपना अलग घर बसा लिया है. मिहिर और तुलसी अलग हो गए हैं. तुलसी का बसा बसाया घर तोड़ने के लिए सोशल मीडिया यूजर्स नोयना को ट्रोल भी करते हैं. एक वीडियो सामने आया है जिसमें नोयना तुलसी के आइकॉनिक सीन को कॉपी करती दिखीं.

वो शांति निकेतन का दरवाजा खोलकर इसकी झलक लोगों को दिखाती हैं. नोयना को शांति निकेतन का होम टूर देते देख लोग भड़क गए हैं. तुलसी और शो के फैंस का कहना है ये उनके इमोशंस के साथ छेड़छाड़ करने जैसा है. अब एक्ट्रेस ने ट्रोल्स को जवाब दिया है.

हेटर्स को बरखा ने दिया जवाब

बरखा ने इंस्टा स्टोरी पर लिखा- ''ट्रोलिंग के बावजूद... मैं टीवी के इतिहास के सबसे आइकॉनिक मोमेंट को जी रही हूं. अभी के लिए मुझे इसे एंजॉय करने दो. स्मृति ईरानी आप लोगों को इंस्पायर करते रहिए.'' वहीं फैंस ने बरखा की शो में एक्टिंग और नोयना के किरदार में उनके चार्म की तारीफ की है.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 में मिहिर और नोयना के लव एंगल ने स्टोरी में स्पाइड ऐड किया है. वहीं कईयों को लगता है ऐसा कर मेकर्स ने शो को खराब कर दिया है. एक यूजर ने लिखा- क्या मिहिर हर सीजन में तुलसी को धोखा देता रहेगा? यूजर्स ने तुलसी-मिहिर को साथ लाने की अपील की है. देखते हैं शो में लीप के बाद और क्या क्या बड़े बदलाव आते हैं.

