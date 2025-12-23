scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तुलसी का तोड़ा घर-शांति निकेतन पर जमाया कब्जा, स्मृति ईरानी को कॉपी करने पर ट्रोल हुईं बरखा बिष्ट

क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 में नोयना के किरदार में बरखा बिष्ट ने अपनी छाप छोड़ी है. मिहिर और तुलसी के पारिवारिक विवाद ने कहानी को नया मोड़ दिया है. नोयना के शांति निकेतन पर कब्जा करने को लेकर यूजर्स के मिक्स्ड रिएक्शन हैं. एक वीडियो में नोयना तुलसी की तरह शांति निकेतन को टूर देती दिखी. जिससे लोग नाराज हैं.

Advertisement
X
स्मृति की कॉपी करने पर ट्रोल हुईं बरखा बिष्ट (Photo: Instagram @barkhasengupta)
स्मृति की कॉपी करने पर ट्रोल हुईं बरखा बिष्ट (Photo: Instagram @barkhasengupta)

पॉपुलर टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुआ है. तुलसी विरानी के रोल में फिर से स्मृति ईरानी को देखकर फैंस गदगद है. शो टीआरपी चार्ट में टॉप 5 में काबिज रहता है. एक्ट्रेस बरखा बिष्ट ने इसमें नोयना का रोल प्ले किया है. विलेन के रोल में वो छा गई हैं. तुलसी के पति मिहिर विरानी (अमर उपाध्याय) की प्रेमिका के रोल में बरखा नजर आ रही हैं.

क्योंकि... में आया 6 साल का लीप

शो में 6 साल का लीप आने के बाद नोयना ने शांति निकेतन पर कब्जा कर लिया है. वहीं तुलसी ने शांति निकेतन छोड़कर अपना अलग घर बसा लिया है. मिहिर और तुलसी अलग हो गए हैं. तुलसी का बसा बसाया घर तोड़ने के लिए सोशल मीडिया यूजर्स नोयना को ट्रोल भी करते हैं. एक वीडियो सामने आया है जिसमें नोयना तुलसी के आइकॉनिक सीन को कॉपी करती दिखीं.

सम्बंधित ख़बरें

Laughter Chefs season 3 starring Tejasswi Prakash and Isha Malviya
लॉफ्टर शेफ से गायब हुआ कॉमेडी का मसाला, तेजस्वी-ईशा के तड़के ने ग‍िरा दी TRP
Amar Upadhyay reveals he was depressed after death of Mihir in Kyunki Saas bhi kabhi bahu thi
'क्योंकि सास...' में हुई 'मिहिर' की मौत, सदमे में आए अमर उपाध्याय, खूब हुए थे परेशान
TRP Ratings of 45th week according to BAARC
'बिग बॉस' को मिला 'फैमिली वीक' का फायदा, सुधरी TRP, कौन है नंबर 1 शो?
Shagun Sharma, Aman Gandhi
असल जिंदगी में प्रेमी हैं 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के ये भाई-बहन, पब्लिक की लव स्टोरी
Anupama tops trp list
अनुपमा-क्योंकि...2 ने फिर मारी बाजी, टॉप 10 में बिग बॉस की एंट्री

वो शांति निकेतन का दरवाजा खोलकर इसकी झलक लोगों को दिखाती हैं. नोयना को शांति निकेतन का होम टूर देते देख लोग भड़क गए हैं. तुलसी और शो के फैंस का कहना है ये उनके इमोशंस के साथ छेड़छाड़ करने जैसा है. अब एक्ट्रेस ने ट्रोल्स को जवाब दिया है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by StarPlus (@starplus)

हेटर्स को बरखा ने दिया जवाब

Advertisement

बरखा ने इंस्टा स्टोरी पर लिखा- ''ट्रोलिंग के बावजूद... मैं टीवी के इतिहास के सबसे आइकॉनिक मोमेंट को जी रही हूं. अभी के लिए मुझे इसे एंजॉय करने दो. स्मृति ईरानी आप लोगों को इंस्पायर करते रहिए.'' वहीं फैंस ने बरखा की शो में एक्टिंग और नोयना के किरदार में उनके चार्म की तारीफ की है.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 में मिहिर और नोयना के लव एंगल ने स्टोरी में स्पाइड ऐड किया है. वहीं कईयों को लगता है ऐसा कर मेकर्स ने शो को खराब कर दिया है. एक यूजर ने लिखा- क्या मिहिर हर सीजन में तुलसी को धोखा देता रहेगा? यूजर्स ने तुलसी-मिहिर को साथ लाने की अपील की है. देखते हैं शो में लीप के बाद और क्या क्या बड़े बदलाव आते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement