भांजे को मोहरा बनाकर मुझे नीचा दिखाया गया, गोविंदा के बयान पर बोले कृष्णा

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. गोविंदा ने बचाव में कहा कि पहले उनके भांजे कृष्णा अभिषेक को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया और अब उनकी पत्नी को टारगेट बनाया जा रहा है. गोविंदा के बयान पर कृष्णा ने सफाई दी है.

गोविंदा के बयान पर बोले कृष्णा अभिषेक (PHOTO: Instagram/krushna30)
90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा की शादीशुदा जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है. गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने उन पर कई आरोप लगाए हैं. पत्नी के आरोपों से परेशान होकर एक्टर मीडिया के सामने आए. गोविंदा ने कहा कि पहले कृष्णा अभिषेक को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था. अब लोग सुनीता को यूज कर रहे हैं. मामा गोविंदा के बयान पर कृष्णा ने अपना पक्ष रखा है. 

क्या बोले थे गोविंदा?
हाल ही में जब गोविंदा से जब सुनीता के आरोपों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने भांजे कृष्णा अभिषेक का नाम भी घसीट लिया. उन्होंने कहा, अगर आप कृष्णा के टीवी शोज के फैन हैं, तो देखेंगे कि राइटर्स उसे अक्सर ऐसी बातें बोलने को मजबूर करते हैं, जो मुझे इंसल्ट फील कराती हैं. मैंने कृष्णा को कह दिया है कि सावधान रहो, लेकिन सुनीता को हमेशा बुरा लगता था, जब मैं कुछ कहता था जिससे वो अपसेट हो जाती. 

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कृष्णा ने गोविंदा के बयान पर रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा कि गोविंदा मैं मामा को बहुत प्यार करता हूं और इज्जत देता हूं. वो लेजेंड हैं, उनके विचार नेक्स्ट लेवल के हैं. शायद इसलिए वो चीजों को अलग-अलग नजरिए से देखते हैं. एक ही स्टेटमेंट किसी को पॉजिटिव लगता है, तो किसी को सर्कास्टिक. मैं तो इसे पॉजिटिव ही लेता हूं. 

कृष्णा ने इतना कहकर साफ कर दिया कि उनसे काभी ऐसी स्क्रिप्ट नहीं पढ़वाई गई, जिसमें उनके मामा को बेइज्जत करने की कोशिश की गई हो. 

गोविंदा का चल रहा एक्स्ट्रा मैरिटल?
एक पॉडकास्ट में सुनीता आहूजा ने अपने बिखरे रिश्ते पर बात करते हुए कहा कि गोविंदा का एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है. वो लड़की गोविंदा के पैसों के पीछे हैै. गोविंदा ने एक बाप होने की जिम्मेदारी भी नहीं निभाई. उन्होंने यश को फिल्म दिलाने में मदद नहीं की. ना ही उन्हें टीना की शादी की चिंता है. 

सुनीता की बातों का जवाब देते हुए गोविंदा ने कहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री में कई सालों से हैं. उन्होंने अपनी वैल्यू बनाई है. जितनी हैसियत है, वो बच्चों के लिए उतना ही कर पाएंगे. 

---- समाप्त ----
