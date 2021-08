खतरों के खिलाड़ी 11 का शॉकिंग एलिमिनेशन, सौरभ राज जैन के बाहर होने पर अर्जुन बिजलानी हुए ट्रोल

खतरों के खिलाड़ी 11 जबरदस्त चर्चा में हैं. रविवार का एपिसोड काफी एंटरटेनिंग रहा, लेकिन शॉकिंग एलिमिनेशन ने सभी को इमोशनल कर दिया. एक्टर सौरभ राज जैन शो से बाहर हो गए. शो में हर टास्क बेहतरीन परफॉर्म करने के बाद और फियर फंदा न मिलने पर भी सौरभ के लिए ये एलिमिनेशन काफी शॉकिंग रहा. रोहित शेट्टी ने भी इस एलिमिनेशन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

सौरभ ने क्यों किया एलिमिनेशन टास्क?

दरअसल, एक्टर अर्जुन बिजलानी ने खतरों के खिलाड़ी के दूसरे हफ्ते में K मेडल जीता था. इस K मेडल के जरिए अर्जुन तीसरे हफ्ते में कोई भी एक स्टंट को करने से मना कर सकते थे. तीसरे हफ्ते में अर्जुन ने दो पार्टनर स्टंट किए, लेकिन उनके पार्टनर की वजह से वो दोनों ही स्टंट पूरे नहीं कर पाए और एलिमिनेशन राउंड में पहुंच गए. वहीं सौरभ राज जैन को तीसरे हफ्ते में स्टंट श्वेता तिवारी के साथ करना था, जिसे उन्होंने बहुत शानदार तरीके से किया और फियर फंदा से बचकर सुरक्षित हो गए थे.

एलिमिनेशन स्टंट में पहुंचकर अर्जुन ने स्टंट करने से मना किया तो रोहित शेट्टी ने ट्विस्ट देते हुए कहा कि वो ऐसे एलिमिनेशन स्टंट को मना नहीं कर सकते अगर वो ये नहीं करना चाहते तो उन्हें किसी एक को उस स्टंट के लिए नॉमिनेट करना होगा. और अगर वो कंटेस्टेंट स्टंट नहीं कर पाया तो उसे शो से एलिमिनेट होना पड़ेगा. अर्जुन ने सौरभ राज जैन को इस स्टंट के लिए चुना.



Olympics 2020: पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीत बढ़ाया देश का मान, बॉलीवुड ने दी बधाई

TIGER 3: सलमान खान को टक्कर देते नजर आएंगे इमरान हाशमी, किया जबरदस्त ट्रॉन्सफॉर्मेशन

सौरभ ने एलिमिनेशन स्टंट भी बहुत शानदार तरीके से पूरा किया, लेकिन वो बाकी दो कंटेस्टेंट (महक और अनुष्का) से टाइमिंग में मात खा गए और वो शो में हार गए. इस स्टंट में सौरभ को अपनी लंबाई का भी खामियाजा भुगतना पड़ा. सौरभ के जाने से सभी को बहुत दुख हुआ.

सौरभ को एलिमिनेट करने पर अर्जुन हुए ट्रोल

अर्जुन का ऐसे सौरभ को एलिमिनेशन स्टंट के लिए नॉमिनेट करना फैंस को कुछ रास नहीं आया. उन्हें ये अनफेयर लगा. इसी कराण से अर्जुन को ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा. एक यूजर ने लिखा- अगर सौरभ राज जैन एलिमिनेशन स्टंट में सुरक्षित भी हो जाते तो भी उन्हें इस एलिमिनेशन स्टंट में डालना बहुत अनफेयर है. कलर्स और अर्जुन बिजलानी ये बहुत ही अनफेयर है. इतने लोग शो में अनडिजर्विंग हैं. एक भी स्टंट नहीं जीते वो लोग शो में हैं. सौरभ सर के साथ कलर्स अनफेयर रहा.



वहीं एक यूजर ने लिखा- सौरभ के लिए बहुत अनफेयर. अर्जुन निक्की को चूज कर सकता था, जो कि शो में केवल ग्लैमर के लिए है. एक यूजर ने लिखा- निक्की तंबोली जिसने 3 स्टंट एक के बाद एक अबॉर्ट किए, उसे दूसरा चांस मिला. सौरभ राज जैन जिसने हर स्टंट में बेस्ट दिया वो एलिमिनेट हो गया. उसे सेकंड चांस मिलना चाहिए. कलर्स कुछ कंटेस्टेंट के लिए बहुत बायस्ड है. अर्जुन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी. इसी तरह के तमाम पोस्ट किए गए हैं.



Just Look at them, they were really sad after what happened with #SourabhRaajJain , only #DivyankaTripathi & #ShwetaTiwari supported Sourabh throughout the biased stunt he was made to do, shame on @ColorsTV nd yes #ArjunBijlani 😑



BRING BACK SOURABH #KKK11 @Divyanka_T pic.twitter.com/qyhbHAsdDb — Vaibhav Garg (@iamVaibhavGarg) August 1, 2021

UNFAIR ELIMINATION @saurabhraajjain unfair to even put someone else in elimination task rather than you performing yours #ArjunBijlani 👎🏽 contestant go all in with 100 % so they don’t know face eliminations, not because how someone would escape elimination like this. #KKK11 — 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐮 𝐒𝐚𝐥𝐥𝐲🕊 (@mygardenoflily) August 1, 2021

well said #AbhinavShukla It was too unfair to select #SourabhRaajJain for the elimination stunt i swear to god i haven't expected this from #ArjunBijlani — Rubina (@Rubina67111412) August 1, 2021

#NikkiTamboli who aborted back to back 3 stunts, got a second chance, #SourabhRajjain who gave his best in every task got eliminated, He deserves a second chance @ColorsTV is so biased towards some contestants. #ArjunBijlani Didn't expected this from you — Sai Ganesh Gubbala (@saiganesh_1334) August 1, 2021

I don't think #ArjunBijlani should go to #BiggBoss15 now if he is planning of going.



He has got a lot of negativity sorrounding him.



I am already seeing people starts hating him bcoz the way things are happening every week on the show.#KhatronKeKhiladi11 — 🆁🅾🅷🅰🅽♡ (@HeyItsRohantic) August 1, 2021

Today's KKK elimination to be shocking and much unfortunate😭#SourabhRaajJain will have to face 2nd elimination. #RohitShetty will praise him and call it a unfortunate and sad elimination. #ArjunBijlani will apologize him as it was his mistake pic.twitter.com/jcxUs7qc3w — TELLYWOOD TALKIES (@MahirDesai3) August 1, 2021

Contestant Like @nikkitamboli Can Come Again In #KKK11 Just Bcz Of Entertainment Concept..

But #SourabhRaajJain The real Performer Has Been Put Into Biased Elimination By #ArjunBijlani

They Can use K Medal And save Arjun And can Conduct Stunt Between others two Only....! — ABHINAY (@IRealAbhinay) August 1, 2021

COLORS TV DID WRONG WITH SOURABH



Join the trend guys🙂 use the upper line nd all letters must be in caps lock. #SourabhRaajJain #KhatronKeKhiladi11 #ArjunBijlani #colorstv pic.twitter.com/JKCVfbqXLJ — Vaibhav Garg (@iamVaibhavGarg) August 1, 2021

Had been fan of #arjunbijlani back then...not sure im liking his personality anymore on #KKK11 😅 also show is damn manipulative 🤨👀 felt so bad for @saurabhraajjain 😕 rangeela channel so unfair as always lol #KhatronKeKhiladi #khatronkekhiladi11 #FearFactor — 𝗦𝘩𝘳𝘦𝘺𝘢hahahhahahahhahahhahahahahahahhahahha (@Ablazed_enigma) August 1, 2021

#SourabhRaajJain left the show just because #Arjunbijlani choose him for elimination stunt. He could have choose weak contestants. Not liking Arjun



And Rahul was happy BB mn to game khaili ni gae idr khailni hai.#KhatronKeKhiladi — 𝔸𝕚𝕤𝕙𝕒 𝕂𝕒𝕥𝕙𝕚𝕒 😉 (@AishaKathia) August 1, 2021