KBC: कंटेस्टेंट ने 50 लाख के इस सवाल पर किया क्विट, क्या आपको मालूम है जवाब?

कौन बनेगा करोड़पति के बुधवार के एपिसोड में महाराष्ट्र के मुंबई शहर से आए स्वप्निल चव्हाण हॉटसीट पर बैठे. स्वप्निल मंगलवार के रोलओवर कंटेस्टेंट थे जिन्होंने बुधवार को छठे प्रश्न (20 हजार रुपये) से खेल की शुरुआत की और बहुत समझदारी से जवाब देते हुए वह काफी जल्दी 25 लाख रुपये के सवाल पर पहुंच गए.

यहां पर भी उन्होंने लाइफलाइन की मदद से सही जवाब दिया लेकिन 50 लाख रुपये के सवाल तक पहुंचते पहुंचते स्वप्निल की सभी लाइफलाइन खत्म हो चुकी थी. पेशे से एक बिजनेसमैन, स्वप्निल ने धैर्य के साथ 50 लाख के सवाल का सामना किया लेकिन सही जवाब नहीं पता होने और सभी लाइफलाइन खत्म हो जाने के चलते उन्होंने खेल को 25 लाख रुपये पर ही क्विट करने का फैसला किया.

50 लाख रुपये का वो सवाल जिसका स्वप्निल जवाब नहीं दे सके, वो ये था कि इंडियन मर्चेंट चेंबर के कौन से भावी प्रेसिडेंट 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? अमिताभ ने इस सवाल के चार विकल्प दिए थे जो थे- a. फिरोजशाह मेहता, b. दिनशा इडलजी वाचा, c. बदरुद्दीन तैयबजी, d. दादाभाई नौरोजी.

