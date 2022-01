Netflix पर Kapil Sharma का शानदार आगाज, एल्कोहल-डिप्रेशन पर की खुल कर बात

हमारी सोसायटी में मेंटल हेल्थ एक गंभीर समस्या है, लेकिन फिर भी इस पर ज्यादा बातें नहीं होती हैं. आस-पास नजर घूमाने पर कई लोग डिप्रेशन में दिखते हैं, लेकिन हम अनदेखा कर देते हैं. यही नहीं, कई बार हम लोगों का मजाक बनाने से पहले ये तक नहीं सोचते कि सामने वाले पर इसका क्या असर होगा. कोई इस डिप्रेशन पर बोले न बोले, लेकिन कपिल शर्मा ने अपने शो पर इस मुद्दे को सही तरीके से उठाया है.

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कपिल का आगाज

नेटफ्लिक्स के I Am Not Done Yet शो से कपिल शर्मा ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बेहद शानदार आगाज किया. स्टैंडअप कॉमेडी के जरिये कपिल शर्मा ने लोगों से खुल कर दिल की बातें शेयर कीं. बचपन से लेकर अब तक कपिल शर्मा किन मुश्किलों से गुजरे वो भी बताया. लाइफ के किस्सों पर बात करते-करते कपिल ने लोगों को उनके डिप्रेशन के बारे में भी बताया. हां, सही पढ़ा आपने डिप्रेशन.

डिप्रेशन एक ऐसी चीज है, जो किसी को भी हो सकती है. कई बार हम हंसते-हंसते अचानक बेवजह रोने लगते हैं. कभी सोचा है क्यों? क्यों कभी-कभी भीड़ के साथ होकर भी हम खुद को अकेला पाते हैं? अगर इस बारे में कभी नहीं सोचा है, तो कपिल शर्मा का शो देखने के बाद जरूर सोचेंगे. I'm Not Done Yet के जरिये कपिल शर्मा ने उनकी जिंदगी का वो पल भी शेयर किया है, जब वो सबके साथ होकर भी तन्हा हो गये थे.

डिप्रेशन में थे कपिल शर्मा

अपने नये शो पर कपिल शर्मा ने बताया कि हम सोचते हैं कि डिप्रेशन का शिकार सिर्फ विदेशी लोग होते हैं. पर ऐसा नहीं है. हमारे देश में भी मेंटल हेल्थ की समस्या है, जिसके बारे में लोग जागरुक नहीं हैं. इस दौरान कपिल शर्मा ने बताया कि पिता के जाने के बाद वो सालों तक लगातार काम कर रहे थे. शारीरिक और मानसिक थकान की वजह से कुछ समय के लिये उन्होंने खुद को अपने रूम में बंद कर लिया था. यही नहीं, इस दौरान उन्हें शराब की बुरी लत भी लग गई थी.

उस समय न वो किसी से मिलते न बात करते. उनके आस-पास कोई ऐसा नहीं था, जिससे वो दिल की बात करें. कपिल को नहीं पता था कि वो डिप्रेशन में हैं और जब उन्होंने ये बात दोस्तों को बताई तो कोई यकीन करने को राजी नहीं था. सबको हंसाने वाले कपिल शर्मा ने डिप्रेशन से मुश्किल जंग लड़ी. अच्छी बात ये है कि वो उससे जीतने में कामयाब रहे.

पहली बार किसी मंच पर कपिल शर्मा यूं मेंटल हेल्थ पर बात करते दिखे और उनका खुलकर जिंदगी पर बोलना फैंस को काफी पसंद आ रहा है.