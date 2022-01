'कपिल शर्मा शो की गिरी रेटिंग, सलमान खान ने तोड़े हाथ पैर' क्यों बोले कॉमेडियन

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा का स्टैंडअप स्पेशल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने से पहले ही काफी सुर्खियां बटोर चुका है. 28 जनवरी को इसे स्ट्रीम किया जाएगा. स्टैंडअप Kapil Sharma: I'm Not Done Yet के कई प्रोमो रिलीज किए गए हैं. जिन्होंने लोगों को एक्साइट किया हुआ है.

कपिल शर्मा ने शो की टीआरपी पर ली चुटकी

अपने स्टैंडअप के रिलीज के पहले कपिल ने इसका एक और प्रोमो शेयर किया है. कपिल शर्मा वीडियो में बताते हैं कैसे शोज की टीआरपी गिरने के बारे में न्यूज में लिखा जाता है. यहां कपिल शर्मा सलमान खान का भी जिक्र करते हैं. कॉमेडियन ने कहा- हम जैसे लोग 8 ड्रिंक पीकर जो शो चल रहा होता है उसे भी बंद कर बैठते हैं. अगले दिन खबरों में मैं क्या देख रहा हूं कपिल शर्मा शो की गिरी रेटिंग, सलमान खान ने तोड़े हाथ पैर.

कपिल शर्मा ने अपने डिप्रेशन के बारे में भी बात की. कैसे उस वक्त उनके चेहरे की हंसी गायब हो गई थी. कपिल शर्मा ने कहा- चेहरे पर स्माइल बनी रहनी चाहिए. मेरी बीच में गायब हो गई थी. मैं डिप्रेशन में चला गया था. कपिल शर्मा के इन शोज के प्रोमो देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है. कपिल के स्टैंडअप स्पेशल में उनके द्वारा किए गए विवादित ट्वीट का भी जिक्र होगा. कुल मिलाकर शो में कपिल शर्मा अपनी ही हरकतों पर चुटकी लेते दिखेंगे.

कॉमेडियन ने गिन्नी चतरथ संग अपनी लव स्टोरी के बारे में भी बताया. कपिल ने बताया कैसे गिन्नी एक स्कूटर वाले से शादी करने के लिए राजी हुई. अपने बचपन, करियर के स्ट्रगल से लेकर कपिल ने मैरिड लाइफ और लो फेज पर भी बात की. मगर ये सब कॉमेडी के तड़के के साथ हुआ. बस 1 दिन का इंतजार और, फिर आप भी कपिल का ये स्टैंडअप स्पेशल देख पाएंगे.