कपिल शर्मा ने शेयर की गुडन्यूज, खोला ट्वीट के पीछे छिपा राज

कप‍िल शर्मा ने आख‍िरकार फैंस को खुशखबरी दे ही दी, और ये गुड न्यूज है नेटफ्ल‍िक्स पर उनका नया प्रोजेक्ट. जी हां, टीवी पर अपनी कॉमेडी का परचम लहराने के बाद अब कप‍िल ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आगाज कर लिया है. उन्होंने इस नए प्रोजेक्ट का छोटा सा वीड‍ियो शेयर कर अपने ''शुभ समाचार'' वाली खबर को साझा किया है.

जैसा कि कप‍िल ने 4 जनवरी को ट्वीट किया था कि - ''कल मैं आपके साथ एक शुभ समाचार मतलब एक auspicious news शेयर करूंगा''. इस ट्वीट से पहले कप‍िल ने खुद ही सवाल के तौर पर ट्वीट क‍िया था- ''शुभ समाचार को इंग्ल‍िश में क्या कहते हैं? कृपया बताएं''. अब अपने इस ट्वीट में ही छिपे 'auspicious news' वाले नए प्रोजेक्ट को उन्होंने सबके सामने पेश किया है. यह जल्द ही नेटफ्ल‍िक्स पर टेलीकास्ट होगा.

Don’t believe the rumours guys, only believe me. I’m coming on @NetflixIndia soon 🤩🥳 this is the auspicious news 🙏 pic.twitter.com/wkdJgOXfrx