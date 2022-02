पत्नी ने किया ऐसा कमेंट, कपिल शर्मा बोले- पहली बार कोई मुझपर भारी पड़ा है

कपिल शर्मा इन दिनों अपने नेटफ्लिक्स स्पेशल I'm not done yet को लेकर चर्चा में हैं. इस कॉमेडी स्पेशल से कपिल शर्मा ने अपना ओटीटी डेब्यू किया है. उस शो को दर्शकों के मिक्स रिएक्शन मिले. शो में कई हंसाने वाले पल थे, लेकिन एक पल जो सबसे मजेदार था वो था कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ के बीच की बातचीत.

कपिल ने फैन के कमेंट का दिया जवाब

कपिल ने अपने शो में पत्नी गिन्नी चतरथ से पूछा था कि उन्होंने सेकंड हैंड स्कूटर वाले कपिल शर्मा से शादी क्यों की. इसपर गिन्नी ने जवाब दिया था- सोचा गरीब का भला कर दूं. ये सुनकर सभी जोर से हंस पड़े थे. अब कपिल शर्मा ने नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर एक थैंक यू वीडियो बनाया है.

इस वीडियो में कपिल शर्मा, अपने शो के खुद को मिली तारीफ के लिए फैंस को शुक्रिया कहते नजर आ रहे हैं. एक फैन ने कमेंट किया- बेस्ट कॉमेडी लाइन वो थी जब गिन्नी ने कहा- सोचा इस गरीब का भला कर दूं. इसपर कपिल ने जवाब दिया- सच में, पहली बार कोई मुझपर भारी पड़ा है.

वैसे जब गिन्नी चतरथ ने ये डायलॉग कपिल शर्मा को मारा था तब उनकी बोलती बंद हो गई थी. उन्होंने कहा था कि गिन्नी से माइक वापस ले लिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा ही चला तो नेटफ्लिक्स बाद में उन्हें साइन कर लेगा. कपिल शर्मा ने I'm not done yet में मजाक करते हुए यह भी कहा था कि पत्नी गिन्नी उन्हें काम पर भगाना चाहती थीं इसलिए उन्होंने ही कपिल की डील नेटफ्लिक्स से करवाई है.