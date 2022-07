कनाडा के मिनिस्टर संग Kapil Sharma की मस्ती, BTS फोटो में ठहाके लगाते दिखे दोनों

कप‍िल शर्मा और उनकी टीम इन दिनों यूएस टूर पर हैं. टूर से उनके शोज, फोटोज और वीड‍ियोज आए दिन वायरल हो रहे हैं. इस बीच कप‍िल की एक और फोटो सामने आई है जिसमें वे कनाडा के मिन‍िस्टर Victor Fedeli संग नजर आ रहे हैं. विक्टर ने ये कप‍िल के साथ अपनी फोटो ट्वीट की थी जिसे कप‍िल ने री-शेयर किया है.

फोटो में कप‍िल और विक्टर कैमरे पर पोज देते और एक-दूसरे से हाथ मिलाकर ठहाके लगाते देखे जा सकते हैं. विक्टर ने इसे शेयर कर लिखा था- 'कप‍िल शर्मा और मेरे कलीग @DeepakAnandMPP के साथ बैकस्टेज पर मस्ती करते, हैमिल्टन में कप‍िल शर्मा शो शुरू होने वाला है.' इसे री-शेयर कर कप‍िल ने आभार व्यक्त किया है. वे लिखते हैं- 'आने के लिए और हमारे शो को और खास बनाने के लिए धन्यवाद मिस्टर फेडेली, सम्मन‍ित हुआ.'

Kaali movie poster: फिल्म 'काली' के पोस्टर पर बढ़ा विवाद, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, यूपी में भी केस

हैमिल्टन से पहले कप‍िल ने वैंकुवर में कॉमेडी शो किया था जहां लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हुई थी. उनके इस टूर में कप‍िल के साथ कीकू शारदा, सुमोना चक्रवर्ती, कृष्णा अभ‍िषेक और चंदन प्रभाकर भी हैं.

तेज बारिश में भीगकर गार्ड ने पकड़ी Nora Fatehi की साड़ी, एक्ट्रेस का टशन देख भड़के यूजर्स, बोले- महारानी हो क्या?

Thank you for coming n making our show more special Mr Fedeli 🙏 really honored ❤️🙏 https://t.co/f5lie8PYPe