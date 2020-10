बिग बॉस 14 में इस बार शो के पॉपुलर एक्स-कंटेस्टेंट्स बतौर सीन‍ियर्स वापस आए हैं. इस बार शो में वे फ्रेशर्स यानी क‍ि बाकी कंटेस्टेंट्स पर रौब जमाते नजर आएंगे. इन तीन सीनियर्स में सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान शामिल हैं. शन‍िवार को ग्रैंड प्रीमियर के बाद रव‍िवार को बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स ने पहला दिन बिताया. इस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला सबसे ज्यादा फोकस में दिखे. इसपर काम्या पंजाबी ने अपना रिएक्शन दिया है.

काम्या पंजाबी ने ट्वीट करते हुए लिखा- 'क्या यह BB13 है? ये दोबारा से सिद्धार्थ शुक्ला शो लग रहा है, तुम इसे फिर से चुरा रहे हो मेरे दोस्त'. काम्या ने इस पोस्ट में स्माइलिंग इमोजीज भी डाले हैं. काम्या के इस पोस्ट से इतना तो पता लगता है कि बिग बॉस में अभी भी सिद्धार्थ शुक्ला का चार्म बरकरार है. वैसे रव‍िवार के एप‍िसोड में तीनों सीनियर्स को अलग-अलग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें सिद्धार्थ को बेडरूम इंचार्ज बनाया गया है. बिना सिद्धार्थ के परमिशन के किसी को ना ही बेड मिलेगा और ना ही बेडरूम का सामान बाहर ले जाने की इजाजत. ऐसे में सभी उन्हें मनाने में जुट गए हैं.

Is this #BB13 ? This looks like a @sidharth_shukla show again 😃 you stealing it again my friend 👌🤩😃 #BiggBoss14 @ColorsTV