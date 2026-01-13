सलमान खान के दोस्त संग नाम जुड़ने पर ट्रोल हुईं माही, EX वाइफ के सपोर्ट में जय बोले- कोई विलेन...

टीवी एक्ट्रेस माही विज और जय भानुशाली तलाक के बाद भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. कपल ने जबसे अलग होने का ऐलान किया है तभी से माही को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है. माही का नाम सलमान खान के करीबी दोस्त नदीम संग भी जोड़ा गया. नदीम संग माही की डेटिंग की अफवाहों पर अब जय भानुशाली ने रिएक्ट किया है.

तलाक के बाद क्यों ट्रोल हुईं माही?

दरअसल, जय भानुशाली संग तलाक के बाद माही विज ने दोस्त नदीम के बर्थडे पर उनके साथ एक फोटो शेयर की थी और कैप्शन में उन्होंने नदीम पर प्यार लुटाया था. माही ने नदीम को अपना घर, परिवार, सुकून बताया था. उन्हें आई लव यू भी बोला. नदीम के लिए माही की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. लोगों ने माही और नदीम को लिंक करना शुरू दिया. दोनों की डेटिंग को लेकर चर्चाएं होने लगीं. माही को ट्रोल भी किया गया.

नदीम संग नाम जुड़ने पर माही ने वीडियो शेयर करके उन्हें ट्रोल करने वालों को खरी-खोटी सुनाई. माही ने कहा कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है. नदीम उनके सिर्फ दोस्त हैं. नदीम संग उनका नाम जोड़ने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए.

EX वाइफ के सपोर्ट में क्या बोले जय?

माही की ट्रोलिंग देखते हुए उनके एक्स हसबैंड जय भानुशाली भी उनके सपोर्ट में आगे आए. जय ने माही का वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करके कहा कि उनकी कहानी में कोई विलेन नहीं है. जय ने लिखा- हमारी स्टेटमेंट में ये साफ लिखा था कि हमारी कहानी में कोई भी विलेन नहीं है. लेकिन फिर भी लोग हमारी कहानी में विलेन बनाना चाहते हैं. बंद करो.

बता दें कि माही और जय लंबे समय से सेपरेशन की खबरों को लेकर चर्चा में थे. मगर 4 जनवरी को दोनों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके तलाक का ऐलान कर दिया था. दोनों के सेपरेशन से फैंस को तगड़ा झटका लगा. बता दें कि तलाक के बाद जय और माही साथ मिलकर बच्चों की परवरिश कर रहे हैं. उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं है.



