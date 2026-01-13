नदीम को अब्बू क्यों कहती है बेटी? माही विज पर उठे सवाल, आमना बोलीं- घटिया सोच वाले...

सलमान खान के बेस्ट फ्रेंड नदीम नैड्ज संग भावुक कैप्शन के साथ फोटो अपलोड करने पर एक्ट्रेस माही विज को खूब ट्रोल किया गया. इसे उनके पति जय भानुशाली के साथ हो रहे तलाक के साथ भी जोड़ा गया. इस पर खूब बवाल मचा. माही ने पूरे वाक्ये पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया. अब टीवी एक्ट्रेस आमना शरीफ माही के सपोर्ट में आई हैं.

गंदगी से दूर रहने की सलाह

आमना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ट्रोल्स को जवाब देते हुए एक नोट शेयर किया. आमना की पोस्ट में लिखा था- गंदगी आपको कूड़े में ही मिलेगी. इसलिए बेकार बातों को नजरअंदाज करो. तुम्हें अपने रिश्ते को लेकर किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घटिया सोच वाले लोग कभी नहीं बदलते. हमेशा मजबूत रहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और सच तुम्हारे साथ है. लव यू.

इससे पहले इंडस्ट्री से जुड़े कई दोस्त और फैंस भी तलाक के इस दौर में माही के समर्थन में सामने आगे आए. अंकिता लोखंडे ने भी ट्रोल्स की लताड़ लगाते हुए माही-जय का साथ दिया था.

माही का फूटा था गुस्सा

मामले को तूल मिलता देख, इससे पहले माही विज ने भी अपने दोस्त नदीम को लेकर फैल रही अफवाहों पर एक वीडियो के जरिए जवाब दिया था. उन्होंने कहा था- सबने मुझे कहा था कि इस पर बात मत करो, इसे नजरअंदाज करो. जो लोग सच्चाई जानते हैं, उन्हें भी मीडिया का यह रवैया अजीब लग रहा है. सिर्फ इसलिए कि हमने एक-दूसरे का सम्मान करते हुए तलाक लिया है, शायद आप लोग इसे पचा नहीं पा रहे. आप लोगों को बस कंट्रोवर्सी और गंदगी चाहिए. ये कैसे हो गया? नदीम मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा रहेगा.

माही ने यह भी बताया कि उनकी बेटी तारा नदीम को अब्बा क्यों कहती है. उन्होंने कहा- मैं पिछले 6 साल से नदीम के साथ तस्वीरें पोस्ट कर रही हूं. और तारा भी पिछले 6 साल से उन्हें अब्बा कहती है. यह फैसला मेरा और जय दोनों का था कि वह उन्हें अब्बा कहे. आप लोगों ने अब्बा जैसे शब्द को भी गंदा बना दिया है. कोई इंसान पहले ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है. क्या आप लोगों को कर्मा से डर नहीं लगता? आप इतनी घटिया सोच तक गिर सकते हैं. शर्म आनी चाहिए आप पर.

