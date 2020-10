बिग बॉस हाउस में सिद्धार्थ-रश्मि की कौन सी गलती नहीं दोहराएंगी जैस्मिन भसीन?

Aapne inhe dekha naagin ke roop mein, phir dekha khatron se ladte hue, magar ab shuru hoga asli game! @jasminbhasin2806 welcome to #BB14. #BiggBoss14GrandPremiere #BiggBoss2020 #BiggBoss14 @beingsalmankhanteam

A post shared by Colors TV (@colorstv) on Oct 3, 2020 at 12:18pm PDT