सिद्धार्थ बिग बॉस में हर साल आएगा? जवाब देकर ट्रोल हुईं जैस्मिन भसीन ने दी सफाई

शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया. जिसमें राहुल वैद्य-दिशा परमार और अली गोनी-जैस्मिन भसीन साथ में लंच डेट एंजॉय करते दिखे. लजीज खाने का मजा लेते हुए चारों के बीच काफी मजेदार बातचीत चल रही थी. वे लोग बिग बॉस, सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बात कर रहे थे. इस दौरान दिशा परमार राहुल वैद्य से पूछती हैं कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला हर सीजन में आएगा. इसके जवाब में जो जैस्मिन ने कहा वो ट्रेंड कर रहा है.

क्या है जैस्मिन के वायरल वीडियो का सच?

वायरल वीडियो में दिशा का सवाल सुन जैस्मिन भसीन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और हंसते हुए कहती हैं- जब तक मनीषा रहेगी. बता दें, मनीषा शो की क्रिएटिव चीफ हैं. सीजन 13 के वक्त काफी बातें उठी थीं कि मनीषा के सपोर्ट की वजह से ही सिद्धार्थ शुक्ला शो में लंबा गए. सिद्धार्थ को मनीषा की गर्लफ्रेंड तक बताया गया. मनीषा के नाम पर सोशल मीडिया पर खूब कहर बरपा. आसिम और रश्मि के फैंस ने मनीषा और सिद्धार्थ को खूब ट्रोल किया.

जैस्मिन का ये वायरल वीडियो सिद्धार्थ के फैंस को पसंद नहीं आया. उन्होंने जैस्मिन भसीन को ट्रोल करना शुरू कर दिया. मामले को तूल पकड़ता देख जैस्मिन भसीन ने ट्विटर पर सफाई दी है. जैस्मिन ने लिखा- लौल, इसे पूरी तरह से गलत समझा गया है. हम सिद्धार्थ और किसी के बारे में बात नहीं कर रहे थे. ये लंबी और फनी बातचीत थी. दोस्तों चिल करो. सिद्धार्थ शुक्ला दोस्त है और प्यारा को-स्टार है.

Lol, it’s completely misunderstood. We weren’t talking about Sid or anyone related, it was a long and funny conversation. Guys chill✌️@sidharth_shukla is a friend and dear costar .