43 की उम्र में प्रशांत तमांग की नींद में हुई मौत, दर्द में बहन, बोली- इस नुकसान की भरपाई नहीं...

'इंडियन आइडल 3' के विनर रहे प्रशांत तमांग अब हमारे बीच नहीं रहे. 43 साल की कम उम्र में अचानक हुए सिंगर के निधन ने हर किसी का दिल तोड़ दिया है. प्रशांत के जाने से उनका हंसता-खेलता परिवार सदमे में है. अब प्रशांत की बहन अनुपमा ने भाई को खोने का दर्द बयां किया है.

भाई को खोने से दुखी प्रशांत की बहन

प्रशांत तमांग का बीते दिन दार्जिलिंग में अंतिम संस्कार किया गया. प्रशांत को आखिरी विदाई देने उनके परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों समेत भारी तदाद में फैंस भी पहुंचे थे. इस दौरान प्रशांत की बहन अनुपमा ने समाचार एजेंसी संग बातचीत में बताया कि उन्हें दुनियाभर के फैंस से शोक संदेश मिल रहे हैं.

प्रशांत तमांग को याद कर सिंगर की बहन अनुपमा बोलीं- इस नुकसान की कोई भरपाई नहीं कर सकता. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरे भाई ने कितनी इज्जत और शोहरत कमाई है. वो जहां भी रहेंगे उनका नाम हमेशा अमर रहेगा. दुनियाभर से लोग हमें मैसेज और कॉल करके दुख जता रहे हैं.

#WATCH | Darjeeling, West Bengal: Anupama Gurung, sister of late actor and singer, Prashant Tamang, says, "The rituals are currently underway... Nothing can make up for this loss, but you should know how much respect my brother earned and how much fame he achieved. Wherever he… https://t.co/FTZgkrvwFS pic.twitter.com/WS3RpAx2Gp — ANI (@ANI) January 13, 2026

कैसे हुआ प्रशांत का निधन?

प्रशांत तमांग का निधन 11 जनवरी को हुआ था. प्रशांत के अचानक हुए निधन पर पत्नी मार्था एली ने बताया कि सिंगर सो रहे थे. सोते हुए नींद में ही उन्होंने दम तोड़ दिया था. उनकी नेचुरल डेथ हुई है.

प्रशांत तमांग की बात करें तो वो दार्जिलिंग के रहने वाले थे. मगर निधन के वक्त वो दिल्ली में रह रहे थे. प्रशांत को सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल से पहचान मिली थी. वो इंडियन आइडल 3 के विनर भी रह चुके थे. सिंगिंग के बाद उन्होंने एक्टिंग में भी कदम जमा लिए थे. उन्होंने नेपाली सिनेमा में काम किया था. वो पाताल लोक सीजन 2 में भी नजर आए थे. उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया था. प्रशांत अब सलमान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में भी दिखेंगे. मगर अफसोस ये उनकी आखिरी फिल्म होगी.

