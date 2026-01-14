scorecardresearch
 
43 की उम्र में प्रशांत तमांग की नींद में हुई मौत, दर्द में बहन, बोली- इस नुकसान की भरपाई नहीं...

सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग तो चले गए मगर अपने पीछे कई यादें छोड़ गए. बीते दिन प्रशांत का अंतिम संंस्कार किया गया. इस दौरान सिंगर की बहन अपने भाई के जाने पर दुख बयां करती नजर आईं. उनकी आंखों में दर्द साफ दिखा.

दर्द में प्रशांत तमांग की बहन Photo: Instagram @prashanttamangofficial
'इंडियन आइडल 3' के विनर रहे प्रशांत तमांग अब हमारे बीच नहीं रहे. 43 साल की कम उम्र में अचानक हुए सिंगर के निधन ने हर किसी का दिल तोड़ दिया है. प्रशांत के जाने से उनका हंसता-खेलता परिवार सदमे में है. अब प्रशांत की बहन अनुपमा ने भाई को खोने का दर्द बयां किया है. 

भाई को खोने से दुखी प्रशांत की बहन

प्रशांत तमांग का बीते दिन दार्जिलिंग में अंतिम संस्कार किया गया. प्रशांत को आखिरी विदाई देने उनके परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों समेत भारी तदाद में फैंस भी पहुंचे थे. इस दौरान प्रशांत की बहन अनुपमा ने समाचार एजेंसी संग बातचीत में बताया कि उन्हें दुनियाभर के फैंस से शोक संदेश मिल रहे हैं. 

प्रशांत तमांग को याद कर सिंगर की बहन अनुपमा बोलीं- इस नुकसान की कोई भरपाई नहीं कर सकता. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरे भाई ने कितनी इज्जत और शोहरत कमाई है. वो जहां भी रहेंगे उनका नाम हमेशा अमर रहेगा. दुनियाभर से लोग हमें मैसेज और कॉल करके दुख जता रहे हैं. 

कैसे हुआ प्रशांत का निधन?

प्रशांत तमांग का निधन 11 जनवरी को हुआ था. प्रशांत के अचानक हुए निधन पर पत्नी मार्था एली ने बताया कि सिंगर सो रहे थे. सोते हुए नींद में ही उन्होंने दम तोड़ दिया था. उनकी नेचुरल डेथ हुई है. 

प्रशांत तमांग की बात करें तो वो दार्जिलिंग के रहने वाले थे. मगर निधन के वक्त वो दिल्ली में रह रहे थे. प्रशांत को सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल से पहचान मिली थी. वो इंडियन आइडल 3 के विनर भी रह चुके थे. सिंगिंग के बाद उन्होंने एक्टिंग में भी कदम जमा लिए थे. उन्होंने नेपाली सिनेमा में काम किया था. वो पाताल लोक सीजन 2 में भी नजर आए थे. उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया था. प्रशांत अब सलमान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में भी दिखेंगे. मगर अफसोस ये उनकी आखिरी फिल्म होगी. 

