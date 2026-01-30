अरुणाचल प्रदेश के फेमस सिंगर रीतो रीबा, जिन्हें अच्छी सिंगिंग के बावजूद इंडियन आइडल 13 से बाहर किया गया था, करियर के पीक पर हैं. उनके रोमांटिक नंबर्स ने यूथ के बीच खलबली मचा रखी है. कई बड़ी हीरोइनों और सिंगर्स संग रीतो कोलैब कर चुके हैं. नाम, शोहरत कमाने के बावजूद रीतो के साथ भेदभाव हुआ है. सिंगर का आरोप है इवेंट ऑर्गनाइजर्स ने उन्हें अपमानित किया. ऐसे में उन्हें अपना शो कैंसिल करना पड़ा. उन्होंने अपने और टीम के सम्मान को प्रायोरिटी दी.

रीता रीबा का फूटा गुस्सा

सिंगर ने इंस्टा पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर बताया कैसे उन्हें नीचा दिखाया गया. 30 जनवरी का अपना एक कॉन्सर्ट उन्हें कैंसिल करना पड़ा. लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ जब रीतो ने अपना शो कैंसिल किया. इसकी वजह बताते हुए रीतो ने लिखा- इवेंट के लिए 12 घंटे ट्रैवल करने के बाद हमने ऑर्गनाइजर्स से बैंड का साउंड चैक करने के लिए 1 घंटे का वक्त मांगा, जो कि किसी भी परफॉर्मेंस की पहली प्राथमिकता होती है. हमने इवेंट ग्राउंड पर बिना किसी ग्रीन रूम, बेसिक अरेंजमेंट्स के इंतजार किया. ऑर्गनाइजिंग टीम ने हमें नीचा दिखाया, हम पर भद्दे कमेंट्स किए. ये उन लोगों ने किया जिन्हें हम अपना मान रहे थे.

रीतो ने पोस्ट में ऑर्गनाइजिंग टीम के भद्दे कमेंट्स को भी मेंशन किया है.. रीतो और उनकी टीम के लिए कहा गया था---''इसको तो इंडियन आइडल से भगाकर निकाला गया था'', ''हमें फर्क नहीं पड़ता वो गए या नहीं'', ''हमें सिर्फ डिग्निटरीज (VIP गेस्ट) चाहिए'', ''लोकल स्टॉल में पीने भेजो'', ''डिग्निटरीज जाने के बाद आकर गा लेंगे, तब साउंड चेक भी करा लेगा''....

सिंगर ने बताया कि इन सभी कमेंट्स के अलावा भी कई और भद्दी बातें उन्हें कही गई थी. उन्हें वो रिपीट तक नहीं कर सकते हैं. उनका मानना है ऑर्गनाइजिंग टीम की बातों से मालूम पड़ता है उन्हें आर्टिस्ट्स, उनके प्रोफेशन और क्रिएटिव वर्क की इज्जत नहीं है. रीतो ने शो कैंसिल करने के लिए फैंस से माफी मांगी. उन्होंने कहा- अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर हमें शो कैंसिल करना पड़ा. हम ट्रैवल और बैंड के खर्चे को छोड़कर परफॉर्मेंस की फीस को लौटा देंगे. मैं इस बेइज्जती के बाद कोई पर्सनल फीस नहीं लूंगा. ऑर्गनाइजर्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस के लिए पैसे देते हैं, आर्टिस्ट्स को खरीदते नहीं हैं.

इंडियन आइडल से हुए थे बाहर

रीतो तब लाइमलाइट में रहे जब वो इंडियन आइडल 13 में आए थे. ऑडिशन राउंड में उनकी परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की गई थी. बावजूद इसके थियेटर राउंड से रीतो को बाहर का रास्ता दिखा गया था. सिंगर संग हुए इस बिहेवियर की खूब आलोचना हुई थी. शो के मेकर्स, जजों को ट्रोल किया गया था. शो के बाहर होने के बाद भी रीतो ने हार नहीं मानी. अपने टैलेंट के दम पर उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में पहचान बनाई. आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. हाल ही में उनका नया गाना 'तेरे दिल में' रिलीज हुआ. गाने में एल्विश यादव और जन्नत जुबैर की जोड़ी बनी.



