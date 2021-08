सलमान खान को एयरपोर्ट पर रोकने वाले CISF जवान को मिली सजा? बताया सच

पिछले दिनों जब सलमान खान मुंबई एयरपोर्ट से टाइगर 3 के शूट के लिए निकल रहे थे तब एंट्रेस गेट पर एक CISF जवान ने जांच के लिए दबंग खान को रोका था. उस वक्त वहां पैपराजी भी मौजूद थे, इसलिए सलमान खान को गेट पर रोकने का नजारा कैप्चर हो गया. सलमान को रोके जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. लोग CISF जवान की तारीफ करने लगे. लोग जवान को हीरो कहने लगे.

सलमान को रोकने वाले अफसर को दंड नहीं, मिला ईनाम

इस बीच ऐसी भी खबरें आईं कि सलमान खान को एंट्रेस पर रोकने के कारण जवान को CISF ने दंड दिया है. अब सीआईएसएफ की तरफ से इन अटकलों पर सफाई आई है. जिसके मुताबिक, सलमान खान को रोकने वाले अफसर को दंड नहीं ईनाम दिया गया है. CISF ने अफसर को दंड देने वाले ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा- इस ट्वीट का कंटेंट गलत है. ये आधारहीन है. वास्तव में संबंधित ऑफिसर को ड्यूटी के दौरान प्रोफेशनलिज्म का सटीक उदाहरण पेश करने के लिए पुरस्कृत किया गया है.

The contents of this tweet are incorrect & without factual basis. In fact, the officer concerned has been suitably rewarded for exemplary professionalism in the discharge of his duty. @PIBHomeAffairs