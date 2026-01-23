scorecardresearch
 
सपना चौधरी की 7 साल बाद रियल‍िटी शो में वापसी, 'द 50' शो में धमाका होना तय

इंडियन टेलीविजन के इतिहास का एक बड़ा और अनोखा रियलिटी शो 'द 50' 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. इसमें हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की एंट्री भी हो गई हैं.

द 50 शो में नजर आएंगी सपना चौधरी (Photo: Instagram/itssapnachoudhary)
अपकमिंग रियलिटी शो 'द 50' अपने टेलीकास्ट होने से पहले ही सुर्खियों में बना हुआ है. हर दिन इस शो में शामिल होने वाले कंटेस्टेंट के नाम सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में अब एक और एक्ट्रेस-डांसर का भी नाम सामने आया है. जिसके नाम ने ही सभी को एक्साइटेड कर दिया है. जानिए कौन है ये एक्ट्रेस जो 'द 50' में आएगी नजर…

दरअसल हरियाणा की 'देसी क्वीन' के नाम से फेमस सपना चौधरी एक बार फिर रियलिटी शो की दुनिया में तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. 'बिग बॉस' के जरिए घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली सपना अब जियो-हॉटस्टार के आगामी बड़े रियलिटी शो 'द 50' में नजर आएंगी.

बिग बॉस से बनाई पहचान
अगर आप रियलिटी शो बिग बॉस के फैन हैं तो आपको पता होगा कि सपना चौधरी को असली पहचान 'बिग बॉस सीजन 11' से मिली थी. उस शो में उनके बेबाक अंदाज और 'हरियाणवी स्वैग' को दर्शकों ने खूब सराहा था. अब करीब 7 साल बाद सपना फिर से एक ऐसे शो का हिस्सा बनने जा रही हैं, जहाँ वह 49 अन्य फेमस कंटेस्टेंट्स के साथ एक शानदार महल में कैद होंगी. 'द 50' का फॉर्मेट काफी चुनौतीपूर्ण है, और सपना की एंट्री ने इस शो के मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है.

A post shared by Sapna Choudhary (@itssapnachoudhary)

वीडियो शेयर कर जताई खुशी
इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में सपना चौधरी ने शो को लेकर कहा, 'आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं. इतनी ज्यादा खुश हूं कि मैं बता भी नहीं सकती. क्योंकि मुझे द लॉयन की तरफ से इनविटेशन आया है. तो आप समझ गए होंगे कि मैं जा रही हूं इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो 'द 50' में. जो 1 फरवरी से जियोहॉटस्टार और कलर्स पर. ये शो देखना मत भूलना.

बता दें कि जियो-हॉटस्टार पर आने वाला यह शो फेमस फ्रेंच सीरीज 'Les Cinquante' पर आधारित है. इसमें 50 सेलिब्रिटीज के बीच दिमागी खेल, रणनीतियों और टास्क का मुकाबला होता है. देखना दिलचस्प होगा कि सपना चौधरी इस शो में अपने 'देसी' अंदाज में दिमाग और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कैसे करती दिखेंगी. वहीं फैंस को उम्मीद है कि शो में उनका हर बार की तरह इस बार भी बेबाक अंदाज देखने को मिलेगा.

---- समाप्त ----
