Bigg Boos 16 में खत्म हुआ गौतम विज का सफर? ऐसी है चर्चा

बिग बॉस 16 (Bigg Boss 16) में एक और इविक्शन हो गया है. खबर है कि गौतम विज घर से बेघर हो गए हैं. नॉमिनेशन की तलवार गौतम विज, सौंदर्या शर्मा, शालीन भनोट और टीना दत्ता के सिर पर लटक रही थी. अब बिग बॉस खबरी ने खुलासा किया है कि घर से जो कंटेस्टेंट बेघर हुआ है का उसका नाम गौतम विज हैं.

गौतम हुए घर से बाहर

सोशल मीडिया पर गौतम के बेघर होने की खबर सुनकर यूजर्स काफी खुश नजर आ रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि ये अच्छा हुआ. खबरी के ट्वीट पर कई यूजर्स ने कमेंट किया है. एक यूजर ने लिखा, 'अच्छा हुआ, वैसे भी सारा दिन सौंदर्या की गोद में बैठा रहता था.' दूसरी तरह गौतम के फैंस इस खबर से हैरान हो गए हैं. लेकिन अभी गौतम के शो से बाहर होने की इसकी ऑफिशल जानकारी अभी नहीं आई है.

EXCLUSIVE - Gautam Vig has been EVICTED !!



Retweet 🔁 If You Are Happy

Like ❤️ If You Are Not Happy#BiggBoss16 #BB16 #BiggBoss