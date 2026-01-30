scorecardresearch
 
गौरव खन्ना के बच्चे की डिमांड ने मचाया भूचाल, टूटेगी शादी? आकांक्षा ने तोड़ी चुप्पी

गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा ने शादी में खटपट की अफवाहों को पूरी तरह से खारिज किया है. उन्होंने साफ किया कि उनकी शादी में कोई विवाद नहीं है. मां न बनने के फैसले पर भी आकांक्षा ने अपना पक्ष सामने रखा है.

कभी मां नहीं बनना चाहती आकांक्षा चमोला (Photo: Instagram @akankshagkhanna)
कभी मां नहीं बनना चाहती आकांक्षा चमोला (Photo: Instagram @akankshagkhanna)

बिग बॉस 19 विनर के गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला का एक पोस्ट खूब वायरल हुआ. इसमें लिखा था- जिस रिश्ते की बुनियाद में सिर्फ जरूरतें हों, वहां दिल हमेशा कुर्बान होता है. इंस्टा पर आकांक्षा का इतना लिखना था कि उनके और गौरव की शादी में खटपट के कयास लगने लगे. किसी ने कहा, कपल डाउन फेज से गुजर रहा है. तो किसी ने अटकलें लगाईं कि गौरव के बच्चे की डिमांड ने उनकी शादीशुदा लाइफ में भूचाल मचाया है. 

आकांक्षा ने तोड़ी चुप्पी
इन सभी अटकलों को खारिज करते हुए आकांक्षा ने चुप्पी तोड़ी है. ई-टाइम्स को दिए इंटरव्यू में आकांक्षा ने साफ किया कि वो और गौरव साथ में बने हुए हैं. वो कहती हैं- हमारी शादी में कोई विवाद नहीं है. मेरी पोस्ट का गौरव से कोई लेना देना नहीं है. मैं ऐसी इंसान नहीं हूं जो सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल चीजों को डिस्कस करे. वो पोस्ट मेरी अपकमिंग सीरीज को प्रमोट करने के लिए थी. इसे लोगों ने कुछ ज्यादा ही गलत एंगल में ले लिया. 

आकांक्षा की पोस्ट को कई लोगों ने उनके मदरहुड को ना अपनाने से जोड़ा. यूजर्स ने कहा कि वो बच्चा नहीं चाहतीं, पति की विश को पूरा नहीं करना चाहतीं. इसलिए कपल की शादी में खटपट हो है. इन बातों पर हंसते हुए आकांक्षा ने कहा- मैं फिलहाल ट्रोल क्वीन हूं. मैं मदरहुड को लेकर हमेशा ओपन रही हूं. गौरव मेरी इमेज को प्रोटेक्ट करते हैं. हमारे बीच एज डिफरेंस है. वो काफी मैच्योर हैं और मेरी बात को समझते हैं. मैंने साफ कहा है कि मैं खुद को मां बनने का फैसला लेते हुए नहीं देखती हूं. ये मेरी चॉइस है. इसे लेकर मुझे किसी को जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है.

आकांक्षा ने कहा भले ही यूजर्स उनके बच्चा ना करने के फैसलों को ट्रोल करते हैं. लेकिन रियलिटी में किसी ने उन्हें बच्चे को लेकर टोका नहीं है. ना ही उनकी चॉइस पर सवाल उठाए हैं. लोग उनकी सोच को लेकर काफी सपोर्टिव हैं. वो अपनी शर्तों को लाइफ जीती हैं. उन्हें लोगों का प्यार मिलता है नफरत नहीं. 

पति से जलती हैं आकांक्षा?

आकांक्षा से पूछा गया क्या वो सक्सेसफुल एक्टर की पत्नी होने पर इनसिक्योर फील करती हैं? इससे एक्ट्रेस ने मना किया. उनका कहना है- हमारे बीच कोई तुलना नहीं है. वो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं. मैं क्यों अपने पार्टनर से इनसिक्योर रहूंगी. गौरव चाहते हैं मैं उनकी साडड रहूं, ऐसे में इनसिक्योरिटी का सवाल कहां से आया? मैं उनके नाम पर अटेंशन चाहती तो बिग बॉस के वक्त उसे कैश कर सकती थी. मेरे पास दिखने का अच्छा मौका था. मैं इन दिनों गौरव के साथ पार्टियां, इवेंट्स अटेंड करती हूं क्योंकि वो मेरे पार्टनर हैं. वो मुझे शामिल करते हैं. एक रिश्ते में कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता.

गौरव और आकांक्षा की शादी 2016 में हुई थी. उनके बीच 9 साल का फासला है. पत्नी के मां न बनने के फैसले का गौरव ने सपोर्ट किया है.  

---- समाप्त ----
