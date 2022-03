Anupamaa के एपिसोड में नहीं दिखी अनुज कपाड़िया की झलक, अपसेट फैंस को Rupali Ganguly ने दी ट्रीट

सुपरहिट शो अनपुमा में रुपाली गांगुली और गौरव खन्ना की केमिस्ट्री काफी पसंद की जा रही है. शो में जल्द दोनों की शहनाई बजने वाली है. अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड ने फैंस को निराश के साथ खुश भी किया है. एक ओर जहां अनुपमा गौरव खन्ना से शादी करने के लिए पूरे घर से लड़ती दिखीं, वहीं गौरव खन्ना ही शो से नदारद दिखे. इस बात ने फैंस को अपसेट कर दिया है.

फैंस को आई गौरव खन्ना की याद

एपिसोड में दिखाया गया कि अनुपमा अपने प्यार अनुज कपाड़िया के लिए स्टैंड लेती है. वो बा, वनराज, तोशु, पाखी, राखी दवे के खिलाफ जाती है. अनुपमा अनुज से शादी करना चाहती है. अनुपमा का ये फैसला सब घरवालों को हैरान कर देता है. अनुपमा खुलेआम अनुज के लिए अपने प्यार का इजहार करती है. अनुपमा कहती है कि उन्हें समाज और सोशल मीडिया ट्रोलिंग की कोई परवाह नहीं है. इस कहानी घर घर की ड्रामे के बीच वो शख्स ही मौजूद नहीं दिखा जिसके बारे में लड़ाई हो रही है.

Why so busy with business meetings? Isn’t it time yet to come back to #Anupamaa, #AnujKapadia ji?! #WeMissYouAnujKapadia pic.twitter.com/ZB9paBgWps