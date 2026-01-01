कलर्स की वजह से जीते बिग बॉस 19? गौरव खन्ना ने आरोपों पर दिया जवाब, बोले- मैंने...

टीवी का रियलिटी और कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 पिछले साल 7 दिसंबर को खत्म हुआ था. जिसमें टेलीविजन एक्टर गौरव खन्ना शो के विनर बने. जहां फैंस अपने पसंदीदा को जीतते देखकर खुश थे, वहीं उनके कई साथी कंटेस्टेंट्स ने दावा किया कि यह उनकी शोहरत और बैकग्राउंड की वजह से हुआ. इस पर गौरव खन्ना का रिएक्शन आया है.
दरअसल बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना को लेकर कुछ लोगों का तो यह भी मानना था कि वह इसलिए जीते क्योंकि वह कलर्स टीवी का चेहरा हैं. हालांकि, गौरव ने अब इन दावों पर पलटवार किया है.
गौरव खन्ना को लेकर क्या कहा?
फरीदून शहरयार के साथ एक इंटरव्यू में गौरव ने उन आरोपों पर रिएक्ट किया कि वह अपनी पॉपुलैरिटी और कलर्स टीवी के साथ जुड़ाव की वजह से जीते. उन्होंने कहा, 'लोग कहते हैं कि मैं इसलिए जीता क्योंकि मैं फेमस हूं, लेकिन मैंने सच में बहुत मेहनत की है. बीस साल की मेहनत कोई छोटी बात नहीं है.'
एक्टर ने आगे कहा, 'मैं पिछले 15 सालों से कलर्स का चेहरा नहीं रहा हूं. कलर्स टीवी पर मेरा आखिरी शो यामी गौतम के साथ 'ये प्यार ना होगा कम' था, जो 2010 में आया था. तो, अगर 2025 में भी लोग सोचते हैं कि 15 साल पहले उनके साथ सिर्फ एक शो करने के बाद भी मैं कलर्स का चेहरा हूं, तो मैं सच में बहुत अच्छा हूं. कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता; मैं सिर्फ अपने बैकग्राउंड या काम की वजह से कोई शो नहीं जीतूंगा, मुझे उसमें अच्छा परफॉर्म भी करना होगा.'
गौरव ने यह भी बताया कि बिग बॉस उनके लिए एक सीखने का अनुभव कैसे साबित हुआ. एक्टर ने कहा, 'मैं वहां दूसरों से मुकाबला करने नहीं गया था. इतने सालों से टेलीविजन का हिस्सा होने के नाते, मुझे पता है कि बिग बॉस में लोग आपको टारगेट करेंगे, वे आपको शर्मिंदा करेंगे, बदनाम करेंगे, और आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे. लेकिन मेरा पूरा मकसद एक बेहतर इंसान बनना था.'
बिग बॉस 19 के विजेता बने गौरव
'मेरी जिंदगी मेरे फैसलों का नतीजा है. बिग बॉस एक बहुत ही समझदारी वाला गेम है अगर आप इसे समझदारी से खेलते हैं. मैंने पहले दिन से ही यह बात ध्यान में रखी थी; मैं वहां उन 15-16 लोगों को खुश करने के लिए नहीं था.'
बता दें कि गौरव बिग बॉस के इतिहास के उन कुछ कंटेस्टेंट्स में से एक थे जिन्होंने बिना किसी फालतू लड़ाई या गहरी दुश्मनी के शो जीता. शुरू में, सलमान खान ने घर में ज्यादा एक्टिव न रहने और बैकफुट पर खेलने के लिए उनकी आलोचना की थी. हालांकि चौथे हफ्ते के बाद गौरव ने अपनी राय ज्यादा मजबूती से जाहिर करना शुरू कर दिया, साथ ही वह इतने समझदार भी थे कि दूसरों के साथ अपने रिश्तों को खराब न होने दें. आखिरकार, एक्टर टॉप दो में पहुंच गए और फरहाना भट्ट को हराकर ट्रॉफी जीत ली. उन्हें 50 लाख रुपये का कैश प्राइज भी मिला.