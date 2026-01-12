50 सेलेब्स, 50 एपिसोड और फैंस की कमाई! क्या है फराह खान का ‘द 50’ रिएलिटी शो, जानें पूरी डिटेल

कलर्स टीवी पर आने वाले नए रियलिटी शो ‘द 50’ का पहला लुक सामने आने के बाद से ही फैंस काफी उत्सुक हैं. मेकर्स ने शो की होस्ट के तौर पर फराह खान का नाम तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन अभी तक न तो कंटेस्टेंट्स की पूरी लिस्ट सामने आई है और न ही शो का फॉर्मेट साफ तौर पर बताया गया है.

क्या है शो का कॉन्सेप्ट?

अब इंडिया टुडे को इस शो को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है. मेकर्स का दावा है कि ‘द 50’ भारतीय नॉन-फिक्शन टीवी की दुनिया में बड़ा बदलाव लाने वाला शो होगा. हाल ही में जियो हॉटस्टार के आलोक जैन ने इंडिया टुडे से बातचीत में कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार के आने वाले प्लान्स पर बात की. उनसे इस नए शो के बारे में पूछा गया, जो 1 फरवरी से ऑन-एयर होगा.

उन्होंने बताया- द 50 का कॉन्सेप्ट ये है कि हम 50 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स को एक सेटअप में रखेंगे, जहां उन्हें बेहद एंटरटेनिंग टास्क करने होंगे. बीच-बीच में एलिमिनेशन भी होंगे और करीब 50 एपिसोड के बाद हमें एक विनर मिलेगा.

आलोक जैन ने आगे बताया कि शो में विनर कैसे चुना जाएगा और दर्शकों को किस तरह इनाम जीतने का मौका मिलेगा. उन्होंने कहा कि हर कंटेस्टेंट अपने फैंस के लिए खेलेगा. वो बोले- ऑडियंस जिस कंटेस्टेंट को फॉलो और सपोर्ट करेगी, उसी पर दांव लगा सकेगी. अगर उनकी पसंद सही निकली, तो उन्हें पैसे मिलेंगे. शो की प्राइज मनी का एक हिस्सा उन दर्शकों में बांटा जाएगा, जिन्होंने विजेता कंटेस्टेंट को सपोर्ट किया होगा.

दर्शकों को भी मिलेगा खेलने का मौका

उन्होंने आगे समझाते हुए कहा कि दर्शकों को एक तय समय तक अपनी पसंद बदलने की आजादी होगी, लेकिन उसके बाद उनका चुनाव लॉक हो जाएगा. ''शुरुआत में सभी को परफॉर्मेंस देखकर अपने फेवरेट चुनने का मौका मिलेगा. एक बार चुनाव लॉक हो गया, तो फिर कंटेस्टेंट अपने फैंस के प्यार और सपोर्ट के लिए खेलेंगे.''

जब उनसे पूछा गया कि 50 कंटेस्टेंट्स को कास्ट करना कितना मुश्किल होगा, तो आलोक जैन ने मुस्कुराते हुए कहा- हां, ये मुश्किल जरूर है, क्योंकि हम ऐसा पहली बार कर रहे हैं. देखते हैं कैसा जाता है.

फिलहाल जिन सेलेब्स के नाम शो से जुड़े बताए जा रहे हैं, उनमें धनश्री वर्मा, युजवेंद्र चहल, प्रतीक सहजपाल, सबा आजाद, एमिवे, ओरी, श्वेता तिवारी, अंकिता लोखंडे, कुशा कपिला, अंशुला कपूर, तान्या मित्तल, शिव ठाकरे, उर्फी जावेद, मिस्टर फैसू, निक्की तंबोली, अरबाज पटेल, श्रीसंत, करण पटेल, रिद्धि डोगरा, मल्लिका शेरावत, विवियन डीसेना और जय भानुशाली जैसे नाम शामिल हैं.

