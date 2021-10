Sidharth Shukla के निधन को 1 महीना पूरा, एक्टर को याद कर भावुक हुए फैंस

आज से ठीक 1 महीना पहले टीवी के हैंडसम हंक और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का आकस्मिक निधन हुआ था. महज 40 साल की उम्र में एक यंग, टैलेंटेड और शाइनिंग स्टार का यूं दुनिया को अलविदा कह जाना, हर किसी को हैरान कर गया था. आज यानी 2 अक्टूबर को सिद्धार्थ के निधन को 1 महीना पूरा हो गया है. इस मौके पर सोशल मीडिया पर फैंस अपने चहेते सितारे को याद कर भावुक हो रहे हैं.

सिद्धार्थ को याद कर रहे फैंस, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

फैंस सिद्धार्थ को ट्विटर पर नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं. एक्टर की याद में सोशल मीडिया पर ढेरों पोस्ट्स देखने को मिल रहे हैं. कई फैंस को तो अभी तक इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहे. फैंस एक्टर के थ्रोबैक वीडियो और फोटोज शेयर कर इमोशनल ट्रिब्यूट दे रहे हैं. सिद्धार्थ की तस्वीर को अपनी प्रोफाइल फोटो बना रहे हैं.

This screenshot of your insta story I will cherish and keep forever...I never would have imagined in my wildest dreams that my gift will be worn by you on your "last" birthday 💔 and yes thank you for that 🙏. #SidharthShukla pic.twitter.com/pVIwYwonWN October 2, 2021

He was at the top of his game ✨

He will be always !!

Legacy lives forever 💫💗#SidharthShukla pic.twitter.com/wDQ3N1sL7h — Sakshi 💖 (@itsSakshiiii) October 2, 2021

सिद्धार्थ टीवी इंडस्ट्री के बड़े सितारे थे. बिग बॉस का 13वां सीजन जीतने के बाद से उनका करियर शिखर पर पहुंच गया था. उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी. प्रोफेशनली उनके कई सारे प्रोजेक्ट्स लाइनअप थे. सिद्धार्थ की फैन फॉलोइंग में लगातार इजाफा हो रहा था. सिद्धार्थ की पॉपुलैरिटी का आलम इससे होता है कि शो में टीआरपी के लिए उन्हें खास तौर पर इंवाइट किया जाता था.

I loved this man.❤

I love this man.❤

I will love him forever.❤

You have gone from here, but love for u will never go, we will move on, everyone will leave this place, but ur name will always bring a bitter sweet smile on our faces.🥺❤#SidharthShukla pic.twitter.com/zMdgsRctZU — 🦋𝑺𝒐𝒃𝒊𝒂 𝑲𝒉𝒂𝒏🦋 (@soni_khann) October 1, 2021

A month without you. Everything has changed and at the same time, nothing has changed. The questions, the pain, the heartache, the void, everything is intact. I miss you Sid and I love you so very much. The connection, the love, the adoration is for eternity. ❤#SidharthShukla pic.twitter.com/Gzeym0d2rJ — Wonderful Sheena 🍒 #SNSHAKH (@sidnaazbaebies) October 2, 2021

You are an angel descendend to earth, but now you have ascendend to heaven, bcz god wanted you tu bear near him,I will never look at you wonderful man respect for Ritaa Maa what a wonderful boy grew up🙏today is a month of sadness since you are no longer with us😢 #SidharthShukla pic.twitter.com/e4WIsQRhJk — Alin (@Dani_Sid_Shukla) October 2, 2021

No matter how many BB seasons may come, the Realness which Sid displayed in this show, no one can come even close to him. GOAT forever 🔥🔥@sidharth_shukla #SidharthShukla pic.twitter.com/MlK905eIp0 — 😿SHANU(Sidheart)☺❤ (@sidismylifeline) October 2, 2021

आज बिग बॉस का 15वां सीजन शुरू होने जा रहा है. इसे इत्तेफाक कहेंगे या कुछ और कि आज सिद्धार्थ के निधन को 1 महीना हुआ है. सिद्धार्थ अगर जिंदा होते तो यकीनन ही इस सीजन मे भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते. लेकिन अफसोस सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं हैं सिर्फ उनकी यादें ही हैं, जो फैंस को उनके करीब लेकर जाती हैं.