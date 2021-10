नहीं रहे पाकिस्तान के कॉमेडी किंग Umer Sharif, कपिल शर्मा ने लिखा - अलविदा लेजेंड

लेजेंड्री कॉमेडियन उमर शरीफ का जर्मनी में देहांत हो गया है. वह 66 वर्ष के थे और बीमारियों से जूझ रहे थे. उमर शरीफ के निधन की खबर की पुष्टि पाकिस्तान की आर्ट्स काउन्सिल के प्रेजिडेंट अहमद शाह ने की है. उमर के निधन पर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

कपिल ने दी श्रद्धांजलि

कॉमेडियन कपिल शर्मा ने उमर शरीफ की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'अलविदा लेजेंड. भगवान आपकी आत्मा को शांति दे.' वहीं जर्मनी में स्थित पाकिस्तान के एम्बेसडर मोहम्मद फैसल ने भी उमर शरीफ के निधन पर ट्वीट किया है. उन्होंने जानकारी देते हुए लिखा, 'बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मिस्टर उमर शरीफ का जर्मनी में निधन हो गया है. उनके परिवार और दोस्तों को हमारी संवेदनाएं.'

28 सितम्बर को उमर शरीफ को तबीयत खराब होने के बाद एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. हालांकि आगे चलकर उनकी तबीयत बेहतर होने के बजाए और बिगड़ गई थी. उमर शरीफ की खराब तबीयत को लेकर देशभर के लोग परेशान तब हो गए थे जब उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से विदेश जाकर इलाज करवाने के लिए एक वीडियो के जरिए वीसा देने की अपील की थी.

