कब आप और दिशा परमार हमें क्यूट बच्चे देने वाले हैं? Rahul Vaidya ने दिया मजेदार जवाब

सिंगर और बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट रहे राहुल वैद्य ने इसी साल शादी की है. वे एक्ट्रेस दिशा परमार संग मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं. राहुल सोशल मीडिया पर दिशा संग तस्वीरें भी शेयर किया करते हैं. पहले कपल से फैंस शादी करने की डिमांड कर रहे थे. अब जब शादी हो गई है तो उनके बच्चे कब होंगे, फैंस अब ये सवाल पूछने लगे हैं.

फैमिली प्लानिंग पर क्या बोले राहुल वैद्य?

राहुल वैद्य ने ट्विटर पर फैंस संग इंटरैक्शन किया. उन्होंने #AskRahul सेशन के दौरान फैंस के सवालों के जवाब दिए. इस दौरान एक फैन ने राहुल वैद्य से उनकी फैमिली प्लानिंग को लेकर सवाल कर लिया. लेकिन इससे भी मजेदार था राहुल का जवाब. जिसे पढ़ने के बाद लोगों की हंसी नहीं थम रही है. फैन ने सवाल पूछा- कब आप और दिशा परमार हमें क्यूट बच्चे देने वाले हैं? हमें भी क्यूट क्यूट बच्चों की बुआ बनना है.

LIVE: किससे ड्रग्स खरीदा, कब खुद ड्रग्स लिया? NCB दफ्तर में अनन्या पांडे से आज होंगे ये सवाल



When are you and @disha11parmar going to give us cute babies?? #AskRahul

Hume bhi cute cute bachon ke bua ban na hai October 21, 2021

दिशा ने पूछा ट्वीट कर राहुल से सवाल

फैंस के इस सवाल का राहुल वैद्य ने एक शब्द में जवाब दिया. सिंगर ने लिखा- कल. बच्चों को लेकर राहुल का दिया ये जवाब लोगों को उनके सेंस ऑफ ह्यूमर का परिचय देता है. राहुल के इस सेशन का सबसे मजेदार मोमेंट वो था जब उनकी पत्नी दिशा परमार ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनसे सवाल कर लिया. दिशा ने ट्वीट कर राहुल से पूछा कि कब आप मुझे डेट पर लेकर जा रहे हो? जवाब में राहुल ने गुस्से वाले इमोजी के साथ लिखा- मुझे तुमसे ये बात पूछनी चाहिए.

NCB की पूछताछ से पहले पापा से लिपटकर रोई थीं Ananya Panday , ड्रग्स लेने पर दिया ये जवाब



When will you take me out for a date!?? @rahulvaidya23 #AskRahul — Disha Parmar (@disha11parmar) October 21, 2021

Will you be keeping fast for Disha ma'am on karvachauth? #AskRahul — Sumalini Malhotra (@sumalini1994) October 21, 2021

राहुल से फैंस ने काफी मजेदार सवाल पूछे. एक यूजर ने पूछा कि क्या वो भी करवाचौथ के दिन पत्नी दिशा के लिए व्रत रखेंगे? राहुल ने कहा कि वे कोशिश करेंगे. राहुल के वर्कफ्रंट की बात करें तो पिछले दिनों उनका गाना रिलीज हुआ है. गरबे की रात गाने का नाम है. इसमें राहुल के साथ निया शर्मा नजर आई थीं. राहुल के इस गाने पर कंट्रोवर्सी भी हुई. लोगों ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया था.