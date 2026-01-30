scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Exclusive: क्यों है दूसरी बार रुबीना दिलैक के प्रेग्नेंट होने का सच? सामने आई वजह

टीवी की फेमस एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जो काफी वायरल हुआ. जिसमें उन्होंने कहा कि वो प्रेग्नेंट हैं. अब इस बात का खुलासा हो गया है.

Advertisement
X
क्या प्रेग्नेंट हैं रुबीना दिलैक? (Photo:Instagram/@rubinadilaik)
क्या प्रेग्नेंट हैं रुबीना दिलैक? (Photo:Instagram/@rubinadilaik)

पिछले दो दिनों से टेलीविजन इंडस्ट्री में हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था- क्या रुबीना दिलैक प्रेग्नेंट हैं? यह चर्चा तब शुरू हुई जब एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा, 'मैं प्रेग्नेंट हूं'. फिर क्या था छोटा सा क्लिप जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 

इंडिया टुडे के पास अब वायरल हो रही इंस्टाग्राम पोस्ट के पीछे के रहस्य के बारे में एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं.
जिसमें लोग 38 साल की एक्ट्रेस के तीसरे बच्चे की उम्मीद के बारे में बात कर रहे थे.

प्रेग्नेंट नहीं है रुबीना दिलैक
विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, यह वीडियो रुबीना के नए शो के लिए एक प्रमोशनल स्ट्रेटेजी का हिस्सा था. यह रियलिटी सीरीज जिसे एक्ट्रेस होस्ट करेंगी. जिसमें प्रेग्नेंट महिलाएं और उनके परिवार कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेंगे. यह शो जल्द ही फ्लोर पर जाने वाला है और डिजिटल रूप से स्ट्रीम होगा.

सम्बंधित ख़बरें

rubina dilaik
38 की उम्र-2 बच्चों की मां, बिकिनी में हसीना ने ढाया कहर, पानी में भीगते हुए दिए पोज
Rubina Dilaik with daughters
Rubina ने समंदर किनारे मनाया बर्थडे, बिकिनी में दिए पोज!
Abhinav Shukla, Rubina Dilaik
रुबीना-अभिनव बनी 'सर्वगुण संपन्न जोड़ी', जीता 'पति पत्नी और पंगा' शो
अविका गौर (Photo: Instagram @avikagor)
अविका की शादी ने दी बंपर TRP, कलर्स का नबंर 1 शो बना 'पति पत्नी और पंगा'
Abhinav Shukla, Rubina Dilaik
टूटने वाला था रुबीना-अभिनव का घर, बेटियों ने बचाया रिश्ता?

'रुबीना मां नहीं बन रही हैं, बल्कि एक बहुत ही अलग प्रोफेशनल मौके का फायदा उठा रही हैं. ऑडियंस को पहली बार कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जहां प्रेग्नेंट मांएं भारत की नई रियलिटी स्टार बनने के लिए कॉम्पिटिशन करेंगी. यह सीरीज़ मजेदार, एंटरटेनिंग और महिलाओं, मातृत्व और पेरेंटिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी बात करेगी.

Advertisement

यह परिवारों द्वारा और परिवारों के लिए बनाया गया शो होगा. वहीं सोर्स ने ये भी बताया कि रुबीना अपनी प्रेग्नेंसी और मातृत्व के बारे में बहुत खुलकर बात करती रही हैं, और इसलिए उन्हें इस सीरीज का चेहरा बनाया गया है.

रुबानी ने भी लगाई मुहर
वहीं जब इंडिया टुडे ने रुबीना से कॉन्टेक्ट किया तो एक्ट्रेस ने पुष्टि की कि वह शो होस्ट कर रही हैं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में और डिटेल्स देने से इनकार कर दिया. हालांकि सोर्स ने सारी बातें कंफर्म कर दी.

एक्टर अभिनव शुक्ला से शादी करने वाली रुबीना दिलैक ने नवंबर 2023 में जुड़वां बेटियों का वेलकम किया था. उसी समय के आसपास, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर 'किसी ने बताया नहीं' नाम का एक पॉडकास्ट भी शुरू किया, जिसमें वह एक्टर्स और सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज से लाइफ, करियर, पेरेंटिंग और पैशन के बारे में बात करती हैं. बिग बॉस 14 की विनर आखिरी बार लाफ्टर शेफ्स में देखी गई थीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement