एक-दूजे के होंगे एल्विश यादव-जिया शंकर, क्यों झटपट कर ली सगाई? सामने आई वजह

एल्विश यादव और जिया शंकर की सगाई की खबरों ने फैन्स के दिलों में खलबली मचा दी है, लेकिन क्या सच में ऐसा है. जानते हैं कि आखिर एल्विश और जिया की सगाई की खबरों में कितनी सच्चाई है.

एल्विश-जिया की सगाई (Photo: Instagram @elvish_yadav @jiyaashankarofficial)
वैलेंनटाइन डे वीक शुरू होने से पहले एल्विश यादव ने 5 फरवरी को फैन्स को बड़ा सरप्राइज दिया. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जिया शंकर के साथ फोटो शेयर की. तस्वीर में वो जिया का हाथ थामे नजर आ रहे थे. एक्ट्रेस की फिंगर पर इंगेजमेंट रिंग नजर आई. रोमांटिक फोटो के साथ उन्होंने प्यार भरा कैप्शन भी लिखा. बस इसके बाद चारों ओर उनकी सगाई की खबरें फैलने लगीं, लेकिन क्या सच में एल्विश ने जिया से सगाई कर ली है? 

एल्विश-जिया की हो गई सगाई?
28 साल की उम्र में एल्विश यादव एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का बड़ा नाम बन चुके हैं. वो जिस भी रियलिटी शो में जाते हैं, वहां से जीतकर ही लौटते हैं. दिन-ब-दिन उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही है. फैन्स उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं. इसलिए जब उन्होंने जिया के साथ फोटो शेयर की, तो सच जानने के लिए बेकरार हो उठे. 

अगर आप भी एल्विश और जिया की सगाई की खबरों से शॉक हैं, तो सच जान लेते हैं. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, एल्विश और जिया की सगाई नहीं हुई है. एल्विश और जिया रियलिटी शो 'इंगेज रोका या धोखा सीजन 2' की शूटिंग कर रहे हैं. शो के अपकमिंग सीजन के लिए दोनों स्टार्स को फ्रेश चेहरे के तौर पर लिया गया है. शो का पिछला सीजन हर्ष गुजराल और उर्फी जावेद ने होस्ट किया था. 

एल्विश-जिया की सगाई का पोस्ट

यानी एल्विश और जिया की इंगेजमेंट न्यूज एक तरह से उनके शो का प्रमोशन है. शायद वैसे ही जैसे हाल ही में रुबीना दिलैक ने खुद को प्रेग्नेंट बता कर अपने नए शो को प्रमोट किया था. 

अभिषेक मल्हान संग जुड़ा था नाम 
ये पहला मौका नहीं है जब जिया की इंगेजमेंट खबर सामने आई है. कुछ दिन पहले उनका नाम अभिषेक मल्हान संग जोड़ा गया था. कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि जिया, अभिषेक मल्हान से शादी करने जा रही हैं, लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस खबर को फेक बताया. इससे पहले उनका नाम अहान शेट्टी के साथ भी जोड़ा गया था. 

बाकी सच क्या है, ये तो एल्विश और जिया कुछ दिनों में खुद ही बता देंगे. 

