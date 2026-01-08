scorecardresearch
 
डोरेमोन की प्यारी आवाज के पीछे है ये लड़की, बचपन से बतौर वॉइस आर्टिस्ट कर रही काम

टीवी के सबसे पॉपुलर जापानी कार्टून 'डोरेमोन' और 'शिनचैन' में लीड कैरेक्टर्स की आवाज सोनल कौशल ही देती हैं. सोनल को डोरेमोन की आवाज निकालना बाकियों से ज्यादा पसंद करती हैं. यही जापानी एनीमे शो उनकी पॉपुलैरिटी की बड़ी वजह भी रहा है.

सोनल कौशल देती हैं डोरेमोन (Photo: Instagram/@the_motormouth)
सोनल कौशल देती हैं डोरेमोन (Photo: Instagram/@the_motormouth)

टीवी पर बच्चों का दिल बहलाने वाले कार्टून के पीछे बेहद मेहनती वॉइस आर्टिस्ट होते हैं. यही कलाकार अपनी आवाज के जादू से किसी भी कार्टून शो को देखने लायक और कार्टून कैरेक्टर को दर्शकों का पसंदीदा बनाते हैं. सोनल कौशल भी ऐसी ही एक वॉइस आर्टिस्ट हैं. भारत की फेवरेट आवाज के रूप में जानी जाने वाली सोनल को आप चेहरे से भले ही न जानते हों, लेकिन उनकी आवाज आपने जरूर सुनी है. उनकी आवाज का चार्म सिर्फ कार्टून शो तक ही सीमित नहीं है. उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में भी अपनी आवाज दी है.

सोनल कौशल है डोरेमोन की आवाज

टीवी के सबसे पॉपुलर जापानी कार्टून 'डोरेमोन' और 'शिनचैन' में लीड कैरेक्टर्स की आवाज सोनल कौशल ही देती हैं. सोनल को डोरेमोन की आवाज निकालना बाकियों से ज्यादा पसंद करती हैं. यही जापानी एनीमे शो उनकी पॉपुलैरिटी की बड़ी वजह भी रहा है. 34 की हो चुकीं सोनल चौहान ने डोरेमोन के किरदार को आवाज देना तब शुरू किया था जब वह महज 13 साल की थीं.

A post shared by Sonal Kaushal (@the_motormouth)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक इंटरव्यू में सोनल कौशल ने बताया था, 'मैं स्टूडियो में घंटों बिताती थी. मैंने अपने स्कूल में अपने इस दूसरे रूप को छिपाकर रखा था, क्योंकि मैं अटेंशन नहीं चाहती थी.' सोनल की ये तरकीब काफी वक्त तक चली. लेकिन एक दिन उनके पिता उन्हें स्कूल लेने आए और सबके सामने उनका राज खोल गए. इस बारे में उन्होंने बताया था, 'अगले दिन प्रिंसिपल ने मॉर्निंग असेंबली में इस बात का ऐलान कर दिया. मेरे क्लासमेट्स के होश उड़ गए थे.'

बचपन से दे रही हैं कार्टून को आवाज

अब सोनल कौशल के पास एक 4 साल की बेटी भी है. उनका कहना है कि बेटी को कोई राइमिंग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे किरदार उनके अंदर हैं. सोनल ने असल में अपने बतौर वॉइस आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत 8 साल की उम्र में की थी. उनका पहला जाना-माना किरदार डोरेमोन ही था, जिसे वो 2005 से आवाज दे रही हैं. डोरेमोन के किरदार में उनकी आवाज फैंस की फेवरेट बन गई. इसके बाद उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की, जिसका नाम द मोटर माउथ है. इसमें वो अलग-अलग कैरेक्टर्स की आवाज निकालती हैं और साथ ही दूसरे वॉइस आर्टिस्ट के इंटरव्यू भी लेती हैं.

इन किरदारों को आवाज देती हैं सोनल कौशल

डोरेमोन के अलावा सोनल कौशल 'छोटा भीम' के भीम, शिनचैन, 'पावरपफ गर्ल्स' की बबल्स, 'द ग्रिम एडवेंचर्स ऑफ बिली और मेंडी' की मेंडी, 'बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज' की हार्ले क्विन, 'पोकेमॉन' के पिकाचू, 'इनक्रेडिबल्स 2' की वायलेट और 'रामायण: द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम' की सीता के किरदार को अपनी आवाज देती है. इसके अलावा उन्होंने मार्वल की फिल्मों 'थॉर: लव एंड थंडर', 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस', हॉलीवुड एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन की हिट फिल्म 'हर' और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म 'फ्रीकी अली' में एमी जैक्सन के किरदार को भी अपनी आवाज दी थी.

