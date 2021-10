ट्रेंड कर रहा No Bindi No Business, दिव्यांका त्रिपाठी बोलीं- यह पूरी तरह महिला की पसंद होनी चाहिए

एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. एक्ट्रेस अपनी फोटोज तो शेयर करती ही हैं मगर विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय भी रखती हैं. हाल ही में एक एड के विरोध में सोशल मीडिया पर नो बिंदी नो बिजनेस ट्रेंड कर रहा है. इसमें इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अगर कोई ट्रेडिशनल आउटफिट में है तो उसके लिए बिंदी लगाना जरूरी है. इसी को सपोर्ट करते हुए दिव्यांका त्रिपाठी ने ट्वीट किया और इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी.

दिव्यांका ने किया नो बिंदी नो बिजनेस का विरोध

एक ऑथर ने एड का विरोध करते हुए और हिंदू संस्कृति का हवाला देते हुए लिखा था कि- ये मैं अपने लिए कर रही हूं. दीपावली के मौके पर मैं किसी भी उस ब्रैंड से कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगी जिसमें मॉडल्स को बिना बिंदी के दिखाया जाएगा. #NOBINDINOBUSINESS. बता दें कि ऑथर का ये पोस्ट दिव्यांका त्रिपाठी को कुछ रास नहीं आया. उन्होंने इसपर पलटकर जवाब दिया.

No bindi no business? It should be a woman's choice what she wants to wear! Hinduism is about respecting choices!

Next you'll want purda-system & then Satipratha back?

Why should any culture be measured by women's dressing?

I'm further shocked when women propagate such concepts! pic.twitter.com/9RuozCWsis