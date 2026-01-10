8 साल से इंतजार में दर्शक, 'तारक मेहता...' शो में लौटेंगी 'दयाबेन'? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, बोले-प्रोड्यूसर ने...

आखिर दयाबेन उर्फ दिशा वकानी कब 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो में लौटेंगी? इस सवाल का जवाब शो का हर एक फैन जानना चाहता है. अब 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो में अब्दुल का किरदार निभाकर फेमस हुए एक्टर शरद संकला ने दिशा वकानी के कमबैक पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बताया कि दिशा वकानी के शो में लौटने के कितने चांस हैं?

दयाबेन की होगी वापसी?

शरद संकला ने ईटाइम्स संग बातचीत में दिशा वकानी ने बारे में कहा- मुझे नहीं लगता कि अब ये मुमकिन है. लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता. ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी. मैंने पहले भी कहा था कि हमारे प्रोड्यूसर नहीं चाहते कि कोई भी एक्टर शो छोड़कर जाए.

'दिशा वकानी ने 8 साल पहले शो छोड़ा था और अभी भी शो सक्सेसफुली चल रहा है. इस चीज को 8 साल हो गए हैं. लोग अभी भी शो देख रहे हैं. पिछले 8 सालों से दर्शक दयाबेन को याद भी कर रहे हैं. इससे पता चलता है कि दर्शक अभी भी उनका इंतजार करते हैं. असित कुमार मोदी भी उनका इंतजार कर रहे हैं. अगर वो शो में लौटती हैं तो ये शानदार बात होगी और अगर नहीं लौटतीं तो फिर दूसरा रास्ता अपनाना होगा.'

पर्सनल लाइफ में उलझीं दिशा वकानी?

शरद संकला ने आगे कहा- हमारे प्रोड्यूसर सच में चाहते हैं कि ऑरिजनल एक्ट्रेस ही शो में लौटें. लेकिन उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है और वो क्या फैसला लेंगी? इसपर हम कमेंट नहीं कर सकते. हर किसी की अपनी पर्सनल जर्नी होती है. उस किरदार को दर्शकों ने बेशुमार प्यार दिया है. वो चाहते हैं कि वही शो में कमबैक करें.

'अगर कोई नया एक्टर आता है तो एक सवाल रहता है कि क्या ऑडियंस उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं. दिशा ने उस किरदार को बहुत खूबसूरती से निभाया है और वो असल जिंदगी में वैसी हैं भी नहीं. उनकी आवाज अलग है. वो रियल लाइफ में उस टोन में बात नहीं करती हैं. वो ट्रेंड स्टेज एक्टर हैं. मयूर उनके असली भाई हैं.'

दिशा वकानी की बात करें तो उन्होंने करियर के पीक पर सितंबर 2017 में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो छोड़ दिया था. वो मैटरनिटी लीव पर गई थीं. फिर वो घर-परिवार में बिजी हो गईं. तब से अब तक वो शो में नहीं लौटी हैं. फैंस को आज भी उनके कमबैक का इंतजार रहता है.

