Karan Kundrra-Tejasswi Prakash ने की सीक्रेट रोका सेरेमनी! कपल के माथे पर तिलक देख लगे कयास

बिग बॉस के लवबर्ड्स करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की क्यूट लव स्टोरी को लेकर बड़ी ब्रेकिंग खबर सामने आई है. क्या आपको मालूम है कि कपल का रोका हो गया है? क्यों हो गए ना हैरान? सोशल मीडिया पर उनके रोके की खबर आग की तरह फैल रही है.

शादी करने वाले हैं करण-तेजस्वी?

गुरुवार रात को करण कुंद्रा को अपने पेरेंट्स के साथ तेजस्वी प्रकाश के घर के बाहर स्पॉट किया गया. इस दौरान करण कुंद्रा के माथे पर तिलक लगा था. बस फिर क्या था, लोगों ने उनके रोके को लेकर कयास लगाने शुरू कर दिए. करण कुंद्रा अपने पेरेंट्स के साथ उनकी वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने तेजस्वी के घर गए थे. इस दौरान करण कुंद्रा व्हाइट प्रिंटेड शर्ट और ब्लैक पायजामे में दिखे.

Radhe Shyam Review: बड़े बजट से कुछ नहीं होता, कहानी भी जरूरी, फेल हुए प्रभास!



It's of course ROKA...No doubt. Look @

MUMMA WAYNGANKAR 😜#TejRan pic.twitter.com/LZjoONjQi6