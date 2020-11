राहुल के प्रपोजल से इंप्रेस आकांक्षा पुरी, इशारों में Ex बॉयफ्रेंड पारस पर कसा तंज?

नेशनल टेलीविजन पर अपनी गर्लफ्रेंड दिशा परमार को प्रपोज कर राहुल वैद्य सुर्खियों में छाए हुए हैं. राहुल के रोमांटिक प्रपोजल की हर कोई तारीफ कर रहा है. एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी भी राहुल से इंप्रेस हैं. राहुल की तारीफ करते हुए आकांक्षा ने ट्वीट किया है. जिसे पढ़कर लगता है कि उन्होंने इसके जरिए बिना नाम लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड पारस छाबड़ा पर निशाना साधा है.

आकांक्षा का पारस छाबड़ा पर इशारों में हमला

आकांक्षा ने ट्वीट में लिखा- बिग बॉस में आखिरकार ये देखकर अच्छा लगा कि ये शो बाहरी रिलेशनशिप को इज्जत देने और उसे अगले लेवल पर ले जाने का प्लेटफॉर्म भी बन सकता है. राहुल वैद्य तुमसे काफी इंप्रेस हूं. मेरा नजरिया बदलने के लिए शुक्रिया. दिशा परमार प्लीज हां कह दो. भगवान तुम दोनों का भला करे. अब इस ट्वीट में आकांक्षा ने किसी का नाम तो नहीं लिया. लेकिन साफ नजर आता है कि आकांक्षा ने इशारों में पारस पर हमला किया है.

It feels so good to finally see that this show #BigBoss can also be a platform to respect your outside relationships and taking it to next level !! So impressed with you @rahulvaidya23 😍!! Thanks for changing my perception 🙏 #dishaparmar plz say yes God bless you both ! #bb14