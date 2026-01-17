तलाक के बाद छोड़ा मुंबई, नन्ही बेटी संग तन्हाई में जी रही एक्ट्रेस, छलका दर्द, बोली- मुश्किल...

टीवी एक्ट्रेस चारू असोपा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. चारू अपनी और बेटी जियाना की सेफ्टी को लेकर चिंतित हैं. चारू ने नए व्लॉग में बताया कि बीकानेर में शिफ्ट होकर वो काफी अकेला और लॉस्ट फील कर रही हैं. इस वजह से वो व्लॉग में अपनी पर्सनल लाइफ भी फैंस संग शेयर करने में घबरा रही हैं. आखिर वजह क्या है चलिए जानते हैं...

चारू को किससे लग रहा डर?

चारू असोपा इस समय बेटी जियाना संग अपने होमटाउन बीकानेर में रह रही हैं. राजीव सेन संग तलाक के बाद चारू मुंबई छोड़कर बीकानेर चली गई थीं. वहीं, उन्होंने अपने सपनों का आशियाना बनाया है. मगर अब चारू अपनी सेफ्टी को लेकर चिंता में हैं. उनका कहना है कि उन्हें सुरक्षित फील नहीं हो रहा है.

चारू ने कहा- जियाना जब स्कूल चली जाती है तो मैं बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करती हूं. यहां मैं काफी अकेली पड़ गई हूं. मेरी हाउस हेल्प भी चली गई है. लंबे वक्त से मैं तन्हा और लॉस्ट फील कर रही हूं. मैं व्लॉग में अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा शेयर नहीं कर पा रही हूं, ना ही अपना घर दिखा पा रही हूं, क्योंकि मुझे अपनी और जियाना की सेफ्टी की चिंता हो रही है.

'लोग मेरी पर्सनल लाइफ देखना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है. ये नई जगह है. ये जगह मुंबई जैसी नहीं है. वहां हम लोग बिल्डिंग में रहते थे. आसपास हजारों लोग थे. लेकिन यहां वैसा नहीं है.'

चारू ने व्लॉग में वर्क प्रेशर को लेकर भी बात की. चारू बोलीं- पूरे दिन बहुत काम होता है करने को. मैं बहुत बिजी चल रही हूं. ये आसान नहीं है. मैं जब सोने जाती हूं तो मेरी बॉडी की हर एक हड्डी दर्द करती है.

तलाक के बाद बदली चारू की जिंदगी

चारू ने साल 2019 सुष्मिता सेन के भाई राजीन सेन संग शादी रचाई थी. मगर साल 2023 में दोनों अलग हो गए थे. इस शादी से कपल की एक बेटी भी है, जो चारू संग रहती है. तलाक के बाद चारू मुंबई छोड़कर बीकानेर शिफ्ट हो गईं. वो वहीं बेटी संग रहती हैं. हालांकि, तलाक के बाद भी चारू, राजीव संग फ्रेंडली बॉन्ड शेयर करती हैं.

