प्यार में हैं शादीशुदा 'वड़ा पाव गर्ल', मिस्ट्री मैन को कैमरे पर किया प्रपोज, बोलीं- I LOVE YOU

'वड़ा पाव गर्ल' के नाम से मशहूर सोशल मीडिया स्टार चंद्रिका दीक्षित की जिंदगी में हड़कंप मचा हुआ है. पति युगम गेरा संग उनकी शादी टूटने की कगार पर है. उनके रिश्ते में दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि दोनों सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके एक दूसरे पर चीटिंग के आरोप लगा रहे हैं. चंद्रिका की शादीशुदा जिंदगी इस समय इंटरनेट का सेंसेशनल टॉपिक बनी हुई है.

किसके प्यार में हैं चंद्रिका?

पति संग चल रही अनबन के बीच चंद्रिका एक मिस्ट्री मैन संग लगातार रोमांटिक वीडियो शेयर कर रही हैं, जिसके बाद दोनों के रिश्ते पर भी सवाल उठ रहे हैं. ऐसे में चंद्रिका ने वीडियो शेयर करके बताया था कि वो 8 फरवरी को अपने मिस्ट्री मैन का खुलासा करेंगी और उनपर उठे सवालों का जवाब देंगीं.

अब 8 फरवरी को चंद्रिका ने उसी शख्स संग एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उस शख्स से प्यार का इजहार करती हुई दिखाई दे रही हैं. वीडियो में चंद्रिका उस शख्स की बांहों में नजर आईं.

चंद्रिका कहती हैं- तुम गलत थे कि मुझे कभी प्यार नहीं हो सकता. वो शख्स पंजाबी में पूछता है कि तुम्हें किससे प्यार हो गया? चंद्रिका जवाब में कहती हैं- तुमसे. चंद्रिका फिर प्यार का इजहार करते हुए उस शख्स को I LOVE YOU भी कहती हैं.

मिस्ट्री मैन को चंद्रिका ने लगाया गले

चंद्रिका फिर उस शख्स को प्यार से गले लगाती हुई भी नजर आईं. उन्होंने कैप्शन में लिखा- लव...मेरे मिस्ट्री मैन के साथ. मिस्ट्री मैन संग प्यार का इजहार करते हुए चंद्रिका का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, तो कईयों का कहना है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रही हैं फेम पाने के लिए.

बता दें कि चंद्रिका ने हाल ही में रोते-बिलखते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनके पति का अफेयर चल रहा है. उन्होंने वीडियो में पति की चैट और किसी महिला संग उनकी तस्वीरें भी दिखाई थीं. चंद्रिका के आरोपों पर पलटवार करते हुए उनके पति ने भी उनपर कई आरोप लगाए थे. युगम ने कहा था कि चंद्रिका का खुद का अफेयर चल रहा है.

अब नए वीडियो में चंद्रिका खुद ही मिस्ट्री मैन को प्रपोज करती हुई दिखाई दे रही हैं. उन्होंने उस शख्स के साथ रोज डे भी सेलिब्रेट किया था. सवाल ये है कि क्या वाकई में चंद्रिका को मिस्ट्री मैन से प्यार हो गया है या फिर उनके वीडियो के पीछे की सच्चाई कुछ और है. खैर, ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा.

