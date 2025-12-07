Bigg Boss 19: कॉमेडियन प्रणित मोरे संग प्यार में क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन? रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी

'बिग बॉस' में हमने कई जोड़ियां बनती और बिगड़ती देखी हैं. हर सीजन शो में कंटेस्टेंट्स के बीच रोमांटिक केमिस्ट्री दिखाई जाती है. इस सीजन 19 में भी हमने कुछ जोड़ियां बनते देखीं. मालती चाहर और प्रणित मोरे की केमिस्ट्री फैंस को सबसे ज्यादा पसंद आई. उनके सोशल मीडिया पर कई सारे एडिट्स भी बने.

प्रणित मोरे संग रोमांटिक केमिस्ट्री पर क्या बोलीं मालती चाहर?

प्रणित और मालती की खट्टी-मीठी नोक-झोंक घरवालों को भी पसंद थी. मालती शो के दौरान प्रणित से कपड़ों और लुक के सजेशन भी लेती थीं. कुछ मोमेंट्स में ऐसा लगने लगा कि दोनों के बीच एक-दूसरे को लेकर फीलिंग्स पैदा हो रही हैं. हालांकि, दोनों ने ही उनकी केमिस्ट्री को दोस्ती का नाम दिया. घर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालती ने कॉमेडियन को अपना दोस्त कहा.

अब बिग बॉस से बाहर आने के बाद, मालती ने अपने और प्रणित के रिश्ते और शो में दिखाई बॉन्डिंग पर बात की है. फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'नहीं, सिर्फ दोस्ती. उसका ब्लश वाला चेहरा देखने के लिए मैं उससे पूछती रहती थी कि बता मैं कैसी लग रही हूं? प्रणित ने वैसे शो में मेरी कभी तारीफ नहीं की थी.'

'लेकिन एक बार शायरी के दौरान उसने मेरी तारीफ की कि मैं बहुत अच्छी लगती हूं, मगर वो एपिसोड से काट दिया गया. मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था, इसलिए मैं बात करती थी. हमारा एक प्लेफुल बैंटर था, मगर उसमें कुछ भी रोमांटिक नहीं था.'

प्रणित-मालती की जर्नी

प्रणित और मालती के क्लिप्स सोशल मीडिया पर तबसे वायरल हैं जबसे कॉमेडियन बीमारी के बाद घर में लौटे थे. दोनों का रीयूनियन काफी खास था. उन्हें एकसाथ बातें करता देखा गया जो फैंस को काफी क्यूट लगीं. प्रणित ने शो में मालती का काफी सपोर्ट भी किया है. मगर बीच-बीच में वो उनके खिलाफ भी गए जिससे मालती को बुरा फील हुआ.

प्रणित ने 'वीकेंड का वार' के दौरान कहा था कि मालती उनकी दोस्ती की हकदार नहीं हैं. फिर, अपने स्टैंडअप शो में भी वो मालती को लेकर कमेंट कर रहे थे. जब मालती चाहर का एविक्शन होने वाला था, तब उससे कुछ पल पहले ही प्रणित ने गलती से मालती को किक भी किया, जिससे हर कोई नाराज हुआ. हालांकि मालती जब बाहर गईं, तो प्रणित को काफी दुख पहुंचा. उन्हें एक आखिरी बार मालती संग अपनी गलतफहमियां दूर करने का मौका नहीं मिला.

