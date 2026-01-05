गौरव खन्ना को नहीं मिली 'बिग बॉस 19' में जीती हुई कार, कॉमेडियन के सामने छलका दर्द

'बिग बॉस 19' विनर गौरव खन्ना ने हाल ही में अपने नए लॉन्च किए गए YouTube चैनल पर फैंस के साथ मजेदार और हल्के-फुल्के पल शेयर किए. उन्होंने अपने करीबी दोस्त और साथी कंटेस्टेंट प्रणित मोरे के साथ रियलिटी शो में जीती हुई कार के बारे में भी जिक्र किया.

दरअसल अपने लेटेस्ट व्लॉग में टीवी एक्टर ने अंबानी परिवार के लिए एक बड़े इवेंट को होस्ट करने के बारे में भी बात की, और इस एक्सपीरियंस को अपनी एक बड़ी पर्सनल अचीवमेंट बताया.

रिलायंस फैमिली शो होस्ट करेंगे गौरव

उसी व्लॉग में, गौरव ने हाई-प्रोफाइल रिलायंस फैमिली शो को होस्ट करने के बारे में विस्तार से बात की, जो एक इवेंट होस्ट के तौर पर उनका पहला एक्सपीरियंस था. गौरव ने कहा, 'मैं पहली बार कोई इवेंट होस्ट कर रहा हूं. यह बहुत अलग है. स्क्रिप्ट बहुत बड़ी है; ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं. मैं घोड़े पर बैठकर स्टेज पर एंट्री करूंगा. दो शो होने वाले हैं, और हर शो में 40,000 लोगों की भीड़ होगी. एक अलग ही एनर्जी होगी.

एक्टर ने कहा, 'मैं रिलायंस फैमिली शो होस्ट कर रहा हूं, जो हर साल श्री धीरूभाई अंबानी की जयंती पर होता है. मुझे यह मौका पाकर बहुत अच्छा लग रहा है. मुझसे पहले भी इसके लिए पूछा गया था. दुर्भाग्य से, तब बात नहीं बनी. किस्मत से इस साल यह हो गया. यह कोई टीवी पर आने वाला इवेंट नहीं है, लेकिन पर्सनली, यह मेरे लिए एक अचीवमेंट है.'

बिग बॉस में जीती कार नहीं मिली- गौरव

अपने वीडियो व्लॉग में वो बिग बॉस 19 के फाइनलिस्ट प्रणित मोरे से डिनर के लिए एक होटल में मिले. जहां गौरव ने प्रणित को मिठाई का एक डिब्बा दिया. इस पर कॉमेडियन ने कहा, 'मुझे बिग बॉस के घर में जीती हुई कार गिफ्ट कर दो.' इस पर हंसते हुए गौरव ने कहा, 'वह मुझे ही अभी तक नहीं मिली है.'

बता दें कि गौरव ने बिग बॉस 19 जीतने के तुरंत बाद दिसंबर में अपना YouTube चैनल लॉन्च किया, ताकि फैंस को टेलीविजन से परे उनकी जिंदगी की करीब से झलक मिल सके. अपने पहले वीडियो में एक्टर ने इंडस्ट्री में अपनी यात्रा और रियलिटी शो के अंदर बिताए गए मुश्किल महीनों के बारे में बात की.

प्रणित-मृदुल को दिया क्रेडिट

गौरव ने कहा, 'मेरे दो छोटे भाई, प्रणित और मृदुल मुझे बिठाकर बोले कि मुझे सोशल मीडिया पर आना चाहिए; यह बहुत जरूरी है. मुझे इस दुनिया के बारे में कोई आइडिया नहीं है. यह आप दोनों के लिए है. मैंने एक वादा किया है. आप दोनों इस फील्ड में मेरे सीनियर हैं, और अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं माफी चाहता हूं. मुझे तो यह भी नहीं पता कि लाइव कैसे जाते हैं. यह मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूं.'

