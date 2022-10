Bigg Boss 16: टीना दत्ता ने जबरदस्ती लगाया अब्दू को गले, यूजर्स बोले- ये प्यार नहीं हैरेसमेंट है

बिग बॉस 16 देखने की सबसे बड़ी वजह अब्दू रोजिक हैं. अब्दू रोजिक शो के बेस्ट कंटेस्टेंट्स में से एक हैं. बिग बॉस हाउस में कुछ भी हो, लोग बर्दाशत कर लेंगे. पर अब्दू रोजिक के साथ गलत करने वालों को पब्लिक फौरन सबक सिखा रही है. जैसे लोग अभी टीना दत्ता को नसीहत देते दिख रहे हैं. लेटेस्ट एपिसोड में टीना दत्ता, अब्दू को जबरदस्ती गले लगाती दिखीं. अब्दू को ये अच्छा नहीं लगी. इसलिये वो टीना के पास से उठकर चले जाते हैं. देखिये लोग सोशल मीडिया पर कैसे टीना की क्लास लगा रहे हैं.

टीना को मिली नसीहत

टीना दत्ता, अब्दू से चिपकने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं. पर अब्दू भी समझते हैं कि कौन उन्हें दिल से प्यार कर रहा है और कौन कैमरे पर आने के लिये. मंगलवार एपिसोड में अब्दू किचेन के पास बैठे हुए थे. टीना वहां काम कर रही थीं. टीना को लगा कि अब्दू उन्हें कंपनी देने के लिये आये हैं. इसलिये वो आकर उन्हें गले लगा लेती हैं. टीना कहती हैं कि आपके पास से हमेशा खुशबू आती है. अब्दू, टीना का हाथ छुड़ाते दिखते हैं. ये भी मेंशन करते हैं कि उन्होंने उन्हें काफी जोर से पकड़ा हुआ है.

Abdu is not a kid there, miss Tina😏 Learn to behave and stop touching hugging him w/o his consent.✋ Only if any boy has done the same to her😮‍💨 -#TinaDutta #AbduRozik https://t.co/jYjnvHCXqF — 𝒔❥˙🐧pingooo•ᵃᵍᵃˢᵗʸᵃ•✿|🥀|🦄🌈✨🐰🐣🍥🐾 (@xoxosidharth) October 11, 2022

THIS IS HARASSMENT. #AbduRozik was clearly uncomfortable & he ran away ASAP. His consent matters when it comes to his physical space & there should be absolutely no argument about it. #TinaDutta has repeatedly disrespected his right to consent. NOTOK#BB16 #BiggBoss #BiggBoss16 https://t.co/vwUYlxJVlW सौंदर्या को लगाया गले

शो देख कर साफ पता चल रहा है कि टीना दत्ता बिग बॉस हाउस में रियल नहीं हैं. ये बात बाहर से शो देख कर लोग समझते हैं. पर घर में भी कई लोग हैं जो टीना को पहचान चुके हैं. अब्दू रोजिक इनमें से एक हैं. एक ओर जहां वो टीना से दूर भागते दिखे. वहीं एमसी स्टैन और सौंदर्या को साथ देख कर वो मस्ती के मूड में आ जाते हैं. यहां तक कि सौंदर्या को गले भी लगाया. — TLove (@HeraTells) October 11, 2022

अब्दू, टीना की इस हरकत से इतना असहज हुए कि वो वहां से उठकर चले जाते हैं. जाते-जाते ये भी कहते हैं कि यहां सब पागल बन गये हैं. सिर्फ मैं ही पागल नहीं हूं. टीना दत्ता के इस बर्ताव से अब्दू के फैंस काफी खफा नजर आ रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि अब्दू की मर्जी के बिना टीना उन्हें पकड़ नहीं सकतीं. फैंस ये भी कह रहे हैं कि अब्दू को बख्श दो. एक यूजर ने कहा कि अगर यही किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ किया होता, तो बवाल हो जाता है. यानी लड़की करे, तो ठीक पर लड़का करे, तो गलत. उम्मीद है कि टीना को जल्द ही ये समझ आयेगा कि अब्दू बच्चा नहीं है. इसलिये बिना परमिशन उन्हें छू नहीं सकतीं.

अब्दू की यही सच्चाई फैंस को बेहद पसंद आ रही है. सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है. इसलिये जब कोई अब्दू के साथ गलत करता है, तो उनके फेवर में आवाज उठाने वालों की भीड़ जमा हो जाती है.