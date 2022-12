शिव ठाकरे की साइड बिग बॉस! पलटी मराठी सीजन में दांत काटने वाली कहानी, विकास की लगाई क्लास, जानें सच

बिग बॉस के फेवरेट कंटेस्टेंट में से एक शिव ठाकरे के पुराने किस्सों की चर्चा शुरू क्या हुई कि उस पर ताल ठोक कर विराम लगा दिया गया. ये विराम लगाया भी खुद बिग बॉस ने है. विकास मानकतला ने बिग बॉस मराठी में शिव के किए एक कांड की स्टोरी अर्चना गौतम को बताई, जो बात हिंदी बिग बॉस को रास नहीं आई. उन्होंने सबके सामने विकास की क्लास लगा दी. अपनी तरह से गेम खेलकर बिगबॉस ने शिव के बारे में उठने वाली बातों को वहीं दबा दिया. लेकिन वो किस्सा असल में क्या था, और उस वक्त क्या हुआ था? चलिए हम आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं.

शिव ने काटा

शिव ठाकरे मराठी बिग बॉस सीजन 2 का हिस्सा रह चुके हैं, उसे जीत भी चुके हैं. लेकिन शिव के इस सफर के दौरान उन्होंने खुद भी एक सदस्य को चोट पहुंचाई थी. हालांकि हिंदी बिग बॉस के बीते एपिसोड में कहानी पूरी बदल दी गई. खैर, हम आपको बताते हैं असल में क्या हुआ था.

इस पूरे इंसीडेंट को उस वक्त के साथी कंटेस्टेंट आरोह वेलंकर ने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था. इन्हीं के हाथ पर शिव ने दांत से काटा था. दरअसल एक जूते वाला टास्क चल रहा था. जहां एक टीम के सदस्यों को शू-लेस पकड़ कर रखना था और दूसरी टीम को निकालना था. मैंने लेस पकड़ कर रखा था, और शिव उसे निकालने की कोशिश कर रहा था. आरोह ने बताया- ''मैंने और मेरी टीम ने उसे बहुत देर तक पकड़ कर रखा था. एक वक्त के बाद शिव को रियलाइज हुआ कि यार ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो उस वक्त शिव ने मुझे काट लिया. शिव ने इतना जोर से काटा कि खून निकल गया और उसका मार्क अभी भी है. उसका मकसद था कि हम उस लेस को छोड़ देंगे.''

'मैंने माफ कर दिया था'

आरोह ने कहा- ''घर में बहुत बवाल हुआ था उसके बाद, उसने आकर सॉरी बोला. बाद में उसने बार-बार माफी मांगी. तो मैंने कहा- चलो मैं तेरेको माफ कर देता हूं, मैं तेरेको चांस देने को तैयार हूं, लेकिन मैं बाकी बिग बॉस पर छोड़ता हूं. तो बिग बॉस ने उसको नॉमिनेट किया था, घर से बाहर निकाला नहीं था. मैंने उसको माफ कर दिया था, मुझे लगा था कि उसको बहुत सिम्पथी मिल जाएगी, अगर मैं उसको माफ ना करूं और सेकेंड चांस ना दूं.''

देखें वीडियो...

I don't trust #VikasManaktala, Puri bata batani chhaiye thi. here is what #ShivThakare was explaining pic.twitter.com/ClySrBObBP