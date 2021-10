BB 15: जब Karan Kundra ने कंटेस्टेंट को मारा थप्पड़, Pratik Sehajpal की बहन ने शेयर किया वीडियो

बिग बॉस 15 में पिछले दिनों करण कुंद्रा और प्रतीक सहजपाल की लड़ाई देख, हर किसी की आंखों फटी की फटी रह गईं. करण ने जिस तरह हिंसात्मक रवैया अपनाते हुए प्रतीक को जमीन पर पटका, उससे वे सोशल मीड‍िया पर भी खूब ट्रोल हुए. लोगों ने तो अपना गुस्सा जाह‍िर कर दिया है, लेकिन ऐसे में प्रतीक के घरवाले कितने नाराज हुए होंगे, ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है.

जब रोडीज में करण ने कंटेस्टेंट को मारा थप्पड़

अब करण की हिंसा का सबूत देते हुए प्रतीक की बहन प्रेरणा सहजपाल ने एक पुराना वीड‍ियो शेयर किया है. यह वीड‍ियो रियलिटी शो रोडीज का है, जिसमें करण कुंद्रा जज पैनल पर थे. शो के दौरान कंटेस्टेंट पर करण काफी भड़क गए थे और उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया था.

करण की यह हरकत सही नहीं थी. और अब बिग बॉस 15 में जब प्रतीक के साथ उनकी हिंसा दिखी, तो प्रतीक की बहन प्रेरणा ने करण के रवैये को सिद्ध करने के लिए सही मौके पर ये वीड‍ियो शेयर कर दिया है.

Setting an example of a Mentor?

Physical violence against anyone is wrong, be it any1!

Yesterday I really couldn’t sleep thinking if my brother @realsehajpal is hurt!

The Chanel will surely take this up I am sure cuz they are very responsible @ColorsTV @justvoot I blv in u 🙏 https://t.co/dh8p7UcTge