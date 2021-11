Bigg Boss 15: काम्या पंजाबी ने विशाल को लगाई फटकार, बोलीं- बंद करो विक्टिम कार्ड खेलना- आंसू बहाना

बिग बॉस 15 के बीते दिन के एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा और एंटरटनमेंट का हाई डोज देखने को मिला. शो में एक्स कंटेस्टेंट्स काम्या पंजाबी, रश्मि देसाई, गौतम गुलाटी और देवोलीना भट्टाचार्जी ने घरवालों को रियलिटी चेक दिया और उन्हें उनके गेम का आईना दिखाया. काम्या पंजाबी ने शो में एंट्री करके सबसे ज्यादा क्लास विशाल कोटियन की लगाई.

काम्या ने विशाल को लताड़ा

शो के प्रोमो वीडियो में दिखाया गया कि काम्या पंजाबी बिग बॉस के घर में धमाकेदार एंट्री करती हैं. उनकी एंट्री से सभी कंटेस्टेंट्स काफी एक्साइटेड नजर आते हैं. काम्या घर में आकर सख्त अंदाज में कुछ कंटेस्टेंट्स को जमकर फटकार लगाती हैं, जिसमें विशाल कोटियन का नाम भी शामिल है. काम्या विशाल से कहती हैं कि उन्हें विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए, बात-बात पर आंसू भी नहीं बहाना चाहिए. काम्या कहती हैं- विशाल आंसू निकालना, सिमथी लेना, विक्टिम कार्ड प्ले करना...ये सब आपको सूट नहीं करता है और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है. काम्या की इन बातों पर निशांत और उमर जोर-जोर से हंसते हुए नजर आ रहे हैं.

Bigg Boss 15 Written Updates: विशाल के लिए करण-तेजस्वी से भिड़ीं शमिता, गौतम गुलाटी ने जय की लगाई क्लास

#UmarRiaz samne khada hokar “maaar abhi maaaar” 🔥😎



The game has just begun, don’t mess with our doctor! @realumarriaz



EVICT SIMBA NOW | #BiggBoss15



pic.twitter.com/tl1pHh7emh