रुबीना की मां ने की हिना खान की तारीफ, कहा- मेरी बेटी को मोटिवेट करने का शुक्रिया

बिग बॉस 14 में कंटेस्टेंट के बीच असल लड़ाई अब शुरू हो गई है. तूफानी सीनियर्स के जाने के बाद से अब गेम पर सिर्फ और सिर्फ कंटेस्टेंट का कंट्रोल दिख रहा है. ऐसे में अब कौन सा कंटेस्टेंट क्या रणनीति बनाकर खेलता है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है. लेकिन क्योंकि सीनियर्स ने भी दो हफ्तों तक कंटेस्टेंट्स की ना सिर्फ क्लास लगाई बल्कि उन्हें एक दिशा भी दी, ऐसे में उनके जाने से सभी दुखी हैं.

रुबीना की मां ने हिना को कहा शुक्रिया

अब एक्ट्रेस रुबीना दिलैक की मां का एक ट्वीट सामने आया है. उन्होंने सीनियर हिना खान का शुक्रिया अदा किया है. रुबीना की मां के मुताबिक बिग बॉस के घर में हिना खान ने रुबीना को काफी सपोर्ट किया है. उन्होंने रुबीना को समय-समय पर मोटिवेट किया है. रुबीना की मां ने ट्वीट कर लिखा है- रुबीना को हमेशा मोटिवेट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया हिना. अब तुम्हे तूफानी सीनियर के रूप में मैं मिस करने वाली हूं. एक दिन आपसे जरूर मिलना चाहंगी. खूब सारा प्यार. हिना खान ने भी रुबीना की मां के इस ट्वीट पर रिएक्ट किया है. वे लिखती हैं- आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया. आपकी बेटी काफी मजबूत है. और हम लोग जरूर मिलेंगे. सोशल मीडिया पर ये ट्वीट वायरल हो गए हैं.

Warm regards Aunty. Really appreciate your kind words 🙏

Your daughter is a strong individual.

And yes will surely meet you one

day❤️ https://t.co/s9vjwPmdAB