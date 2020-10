लक्ष्मी बॉम्ब का टाइटल बदलने की मांग, हिंदू सेना का लव जेहाद प्रमोट करने का आरोप

एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर काफी बवाल काटा जा रहा है. पूरे देश में कई संगठन इस समय इस फिल्म को बैन करने की मांग उठा रहे हैं. किसी को फिल्म के टाइटल से तकलीफ है तो किसी को फिल्म का कंटेट भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला लग रहा है. अब राष्ट्रीय हिंदू सेना ने भी फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

हिंदू सेना ने खोला लक्ष्मी बॉम्ब के खिलाफ मोर्चा

राष्ट्रीय हिंदू सेना की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिख लक्ष्मी बॉम्ब को बैन करने की मांग की गई है. चिट्ठी में चेतावनी भी दी गई है कि अगर फिल्म का नाम नहीं बदला जाता है तो रिलीज के समय उनके कार्यकर्ता हर सिनेमा घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे. हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है. ट्वीट में लिखा है- हिंदू सेना ने प्रकाश जावड़ेकर को एक चिट्ठी लिखी है. हमने मांग की है कि लक्ष्मी बॉम्ब के मेकर्स, कास्ट के खिलाफ एक्शन लिया जाए क्योंकि फिल्म के जरिए हिंदू देवी लक्ष्मी का अपमान किया गया है.

Hindu Sena has given a complaint letter @PrakashJavdekar to take appropriate action against the promoters, cast and crew of the upcoming movie "Laxmmi Bomb" starring @akshaykumar and directed by Sh Raghava Lawrence for making mockery of Hindu Goddess Laxmi's name, @ANI pic.twitter.com/5UjVfXBNJB