बिग बॉस 14: रुबीना को मिला मिस कंफ्यूज का टैग, पवित्रा बनीं मिस स्टाइल आइकन

Always strong, always a stunner 💙💙⠀ ⠀ Keep your love and support coming, picture abhi baki hai! ✨⠀ ⠀ -----------⠀ ⠀ 𝐎𝐮𝐭𝐟𝐢𝐭 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐝 𝐛𝐲: @iamkenferns ⠀ 𝐌𝐚𝐤𝐞𝐮𝐩: @faby_makeupartist ⠀ -----------⠀ #SavageQueen #SavageQueenRubina #BigBoss2020 #RubinaDilaik #BB14 #TeamRubinaDilaik #TeamRubina #BB14 #Colors #BigBossHouse

A post shared by Rubina Dilaik (@rubinadilaik) on Oct 9, 2020 at 9:22pm PDT