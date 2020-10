बिग बॉस 14: निक्की-जैस्मिन के बीच हुआ कड़ा मुकाबला, विजेता चुनने में भिड़े सीनियर्स

बिग बॉस के शुक्रवार के एपिसोड की शुरुआत कंटेस्टेंट्स के कॉन्फेशन रूम में जाकर फैन्स के सवालों के जवाब देने से हुई. एक फैन ने रुबीना से कहा कि वे ताकतवर और एंटरटेनिंग होने के बावजूद भी दिख क्यों नहीं रही हैं. मैं इसपर रुबीना ने कहा कि वे पूरी कोशिश करती हैं. निक्की के काम ना करने के फैसले पर फैन ने सवाल उठाया. इसपर निक्की ने कहा कि उन्हें अपना निर्णय सही लगता है. एक अन्य फैन्स ने राहुल वैद्य से पूछा कि वह घर में एंटरटेनिंग क्यों नहीं हैं. राहुल ने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा अगर हमारी नहीं बनती. मैं जिनसे चाहता हूं उनसे बातें कर रहा हूं. जैस्मिन से पूछा गया कि वह निक्की से बदला कब लेंगी. जैस्मिन ने कहा कि वो लोहा गर्म होने पर उसपर हथौड़ा मारेगी.

घर के कामों को लेकर जैस्मिन ने रुबीना से कहा कि कोई ड्यूटी लेने की कोई जरूरत नहीं है. किसी ने घर में बोला कि खाने वालों को सिर्फ करछी चलानी है. जैस्मिन ने कहा कि अगर किसी को इसकी इज्जत नहीं है तो अब मैं ड्यूटी नहीं लूंगी.

जान को निक्की ने बोला अपना भाई

निक्की ने जान को अपना भाई बताया लेकिन जान को ये बात पसंद नहीं आई. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं. जान को निक्की पसंद है. जान ने कहा कि अगर मुझे भाई बनाया तो मैं दोस्ती खत्म कर रहा हूं. इसके बाद निक्की ने जान को अपने लिए गाना गाने के लिए कहा. जान ने हंसते हंसते कट जाए रस्ते गाना गाया. फिर निक्की ने कहा कि जब तक दोनों की सांसे चल रही हैं तब दोनों की दोस्ती चलेगी.

सब्जी काटने को लेकर रुबीना और निक्की की बहस

निक्की के अपने सब्जी काटने के जॉब को छोड़ने की वजह से निक्की और रुबीना की बहस हो गई. गौहर और हिना ने निक्की को कहा कि वो गलत हैं. इसके चलते अभिनव और रुबीना के बीच भी गरमा-गर्मी हो गई. राहुल के अपना काम समय से ना करने पर भी गौहर ने उन्हें फटकार लगाई. गौहर ने कहा कि अगर सब ऐसे ही काम में अपनी मर्जी चलाते रहे तो वह किचन को लॉक कर देंगी.

जैस्मिन और निक्की के बीच हुआ घमासान

इसके बाद गुरूवार को दिए टास्क की दोबारा शुरुआत हुई. टास्क का पहला मुकाबला जान और अभिनव के बीच हुआ. इसमें अभिनव जीते. इसके बाद निक्की तंबोली और जैस्मिन भसीन के बीच मुकाबला हुआ. बिग बॉस ने बताया कि निक्की को अपना व्यक्तित्व दिखाने का मौका मिला है. क्योंकि वो पहले से ही शक्तियां पा चुकी हैं तो उन्हें टास्क जीतने पर कुछ नहीं मिलेगा. टास्क के दौरान निक्की ने जैस्मिन के बैग से सारी बॉल निकाल दीं. इसके बाद जैस्मिन ने भी उनसे पूरा बदला लिया. दोनों ने एक दूसरे के बैग को फाड़ दिया. दोनों के बीच की खींचतान काफी देर तक चलती रही.

