BB14: शो से बाहर हुईं जैस्मिन भसीन, ट्विटर पर फैंस कर रहे वापस बुलाने की मांग

बिग बॉस टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो है और अक्सर ऐसा देखा गया है कि फैंस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सोशल मीडिया के जरिए सपोर्ट करते हैं. फैंस सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स और हैशटैग्स की मदद से अपना सपोर्ट बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को दिखाते हैं और इसी से उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा मेकर्स को लगता है. बिग बॉस के 14वें सीजन में भी राहुल वैद्य, एली गोनी और राखी सांवत जैसे कंटेस्टेंट्स काफी ट्रेंड में रहे हैं. लेकिन अब जैस्मिन भसीन को लेकर ट्विटर पर तूफान उठा हुआ है.

फैंस ने की जैस्मिन को वापस लाने की मांग

ट्विटर पर जैस्मीन भसीन ट्रेंड हो रही हैं. असल में खबरें हैं कि जैस्मिन भसीन, बिग बॉस के घर से एविक्ट हो गई हैं. जैस्मिन के घर से बेघर होने की खबर आते ही सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन आने भी शुरू हो गए हैं. ट्विटर पर #BringJasminBhasinBack ट्रेंड कर रहा है. इस हैशटैग की मदद से फैंस जैस्मिन को बिग बॉस 14 में वापस लाने की मांग कर रहे हैं.

एक फैन ने लिखा है, “जैस तुम सबसे अच्छी हो, उसे वापस बुलाया जाए वरना हम शो नहीं देखेंगे.” वहीं एक और फैन ने ट्वीट किया है, “जैस फैंस जैसा कि हम जानते हैं प्रोमो काफी इमोशनल है और इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि मेकर्स ने ये जैस और फैंस के इमोशन के साथ खेलने के लिए ऐसा किया हो. यह फैंस की पावर है और हम चाहते हैं कि जैस्मिन को वापस बुलाया जाए #BringJasminBhasinBack, जैस्मिन के बिना बिग बॉस भी नहीं.”

एक और फैन ने लिखा है, ''मेकर्स को जैस्मिन भसीन की वैल्यू समझनी चाहिए. वह अकेली कंटेस्टेंट थी जिसकी वजह से सलमान खान की आंखों में भी आंसू आ गए. प्लीज #BringJasminBhasinBack''

Makers should understand the value of @jasminbhasin she is the only contestan for whom @BeingSalmanKhan cried😭😢

Plzz #BringJasminBhasinBack pic.twitter.com/kSFGTlOhSq — Shamiya Shami Iraqui (@IraquiShami) January 10, 2021

Jass fans as we know promo is emotional and can’t believe Biased makers did cheap tactic played with fans and Jass emotions.This is fan power we want Jass back. :(#BringJasminBhasinBack

NO BB WITHOUT JASMIN@ColorsTV@jasminbhasin @BeingSalmanKhan@OrmaxMedia @EndemolShineIND pic.twitter.com/2sAoTYXdzS — ❦𝓢𝓲𝓶𝓪 𝓢❦ 👸🇮🇳💞(NO JASMIN NO BB14) (@Simashah26) January 10, 2021

Guys speed continue karo.

Salman sir and Jasmin again crying seeing you both cry. Unfair eviction uff hate biased makers. :(#BringJasminBhasinBack

NO BB WITHOUT JASMIN@ColorsTV@jasminbhasin@BeingSalmanKhan@OrmaxMedia@EndemolShineIND pic.twitter.com/y04d557lYA — ❦𝓢𝓲𝓶𝓪 𝓢❦ 👸🇮🇳💞(NO JASMIN NO BB14) (@Simashah26) January 10, 2021

#BringJasminBhasinBack

Please com back to you

Jasmin love you 💕💕💕💕💕❤️❤️❤️#Alygoni aap k bina allahai

Please aju vl mis you Jasmin 😭😭 pic.twitter.com/X2AUi3yvgy — Krishna Krishna (@Krishna32047630) January 10, 2021

#BB14 #BringJasminBhasinBack @ColorsTV @BeingSalmanKhan

They’re targeting unnecessarily #JasminBhasin by sending Flushmi desai. She abused Sid in BB13 and took personal grudge. Flush targeting Jass and Aly for no reason cheap. To hype Vikas and chubina flush me there. Loser — ❦𝓢𝓲𝓶𝓪 𝓢❦ 👸🇮🇳💞(NO JASMIN NO BB14) (@Simashah26) January 10, 2021

जैस्मिन के जाने से रोये सलमान खान

बता दें कि इस हफ्ते नॉमिनेशन डिस्कस करने की वजह से बिग बॉस द्वारा सजा दी गई थी और रुबीना दिलैक, अभिनव शुक्ला, जैस्मिन भसीन और अली गोनी को सीधे नॉमिनेट कर दिया गया था. इन चारो में से सबसे कम वोट मिलने की वजह से वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान, जैस्मिन भसीन का नाम घर से बेघर होने के लिए अनाउंस करने वाले हैं. बिग बॉस के पहले आये प्रोमो में सलमान खान को भी जैस्मिन भसीन के जाने पर रोते हुए देखा जा सकता है.

अली गोनी के लिए सबसे बड़ा झटका

मालूम हो कि जैस्मिन भसीन के जाने से सबसे बड़ा झटका अली गोनी को लगा है. वह शो में जैस्मिन भसीन को सपोर्ट करने के लिए ही आये थे. इस हफ्ते बिग बॉस के घर में फैमिली वीक था, जहां जैस्मिन भसीन के पिता और मां ने शिरकत कर एक्ट्रेस को अकेले खेलने की सलाह दी थी. इस बात से अली गोनी खफा हो गए थे. उन्होंने कहा था कि अब वह इस शो का हिस्सा नहीं रहना चाहते. वहीं जैस्मिन ने परेशान होकर कहा था कि अगर अली गए तो वह भी वोलंटरी एग्जिट शो से ले लेंगी भले ही उन्हें बिग बॉस के मेकर्स को लोन लेकर २ करोड़ रुपये क्यों ना भरने पड़ें.