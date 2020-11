Bigg Boss 14 Highlights: नैना-एजाज में घमासान, निशांत- कविता हुए घर से बाहर 

दिन की शुरुआत में जैस्मिन ने लड़ाई के लिए राहुल से माफी मांगी. उन्होंने अपनी बात रखी कि उन्होंने क्यों गुस्सा किया था. इसपर राहुल वैद्य ने कहा कि वो दिल से माफी मांगते हैं. लेकिन उन्हें ये बातें समझने के लिए समय लगता है. राहुल ने कहा, 'मैं भी आपको मेंटल और फिजिकल दुख पहुंचाने के लिए माफी मांगता हूं.' बाहर खाने और घर में काम करने को लेकर पवित्रा पुनिया और एजाज खान के बीच बहस हो गई. पवित्रा को चिल्लाने के लिए एजाज ने मना किया तो उन्होंने कड़ा जवाब दिया. दूसरी तरफ कविता कौशिक ने भी एजाज खान से मांफी मांगी. अपनी लड़ाई को लेकर दोनों ने साथ में बातचीत की और एक दोनों ने अपने-अपने पॉइंट रखे. हालांकि दोनों की बात फिर भी पूरी तरह नहीं सुलझी. निक्की और एजाज ने साथ मिलकर घरवालों को परेशान करने का प्लान बनाया.

ग्रीन टी को लेकर एजाज ने करवाया घमासान

शार्दुल ने चाय के कप धोने के बारे में कहा, इसपर पवित्रा ने जान कुमार सानू से पूछा कि जब लक्ज़री आइटम दूसरों को देना मना है तो आपने ऐसा क्यों कहा. जान ने बताया कि नैना ने उनसे ग्रीन टी ली थी. इसे लेकर निक्की और नैना के बीच झड़प हो गई. ग्रीन टी को लेकर निक्की, जान से नाराज हो गईं और उनसे बात करना बंद कर दिया. ग्रीन टी देने को लेकर एजाज ने नैना और जान से बातचीत की. उन्होंने जान से सारे लक्जरी आइटम वापस ले लिये और उन्हें नैना का सिगरेट का पैकेट जान को दे दिया. एजाज ने जान से कहा कि वह अपनी मर्जी से नैना को सिगरेट दे सकते हैं. इस बात से नैना गुस्सा हो गईं और उन्होंने खाना बनाने से मना कर दिया.

उन्होंने गुस्से में एजाज को दोगला और अजीब कहा. नैना को एजाज ने कहा था कि इस सबसे उनकी पर्सनालिटी छोटी लग रही है. यह बात नैना को बुरी लगी. बाद में दोनों के बीच काफी बहस हुई. वहीं दूसरी तरफ जान और नैना की भी बहस हो गई. अभिनव ने एजाज से कहा कि उन्हें ये लड़ाई सुलझानी होगी. नाश्ता ना मिलने पर निक्की, पवित्रा और अभिनव ने एजाज को कहा कि ये बात सुलझाना बेहद जरूरी है. लेकिन इसे लेकर एजाज की इन सब से भी बहस हो गई. जान को राहुल, पवित्रा और निक्की ने कहा कि नैना को सिगरेट वापस दे दें, लेकिन जान से साफ मना कर दिया. बहुत बहस के बाद नैना ने जान और एजाज के अलावा सभी घरवालों के लिए नाश्ता बनाया.

